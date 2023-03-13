Kadıköy-Maltepe tramvay durakları 2023! Kadıköy-Maltepe tramvay güzergahı ve saatleri

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Kadıköy-Maltepe tramvay ne zaman açılacak?



Doç. Dr. Pelin Alpkökin' in paylaşımı şu şekilde: "İstanbul'un önemli caddelerini eski güzelliklerine kavuşturmak için cadde tramvayı projeleri geliştiriyoruz. Anadolu Yakasının minibüs caddesi olarak da bilinen caddemiz boyunca devam eden Kadıköy-Maltepe Cadde Tramvayımızın projeleri yıl sonunda hazır olacak." GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



Kadıköy İskeleKadıköy Boğa MeydanıKadıköy BelediyesiZiverbeyMarmara Üniversitesi Şehir HastanesiGöztepe Çimenzar CamiiSahrayı CadidTüccarbaşıKazasker MevkiiAyşekadınBostancıAltıntepeKüçükyalıİdealtepeMaltepe BelediyesiMaltepe MeydanDoç. Dr. Pelin Alpkökin' in paylaşımı şu şekilde: "İstanbul'un önemli caddelerini eski güzelliklerine kavuşturmak için cadde tramvayı projeleri geliştiriyoruz. Anadolu Yakasının minibüs caddesi olarak da bilinen caddemiz boyunca devam eden Kadıköy-Maltepe Cadde Tramvayımızın projeleri yıl sonunda hazır olacak."

Kadıköy-Maltepe tramvay durakları ve saatleri İBB tarafından duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy ve Maltepe arasında yapılması planlanan cadde tramvay projesini açıkladı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin' in sosyal medya hesabından, tramvay projesinin Anadolu yakasında Minibüs Caddesi olarak bilinen cadde boyunca devam edeceğini ve yıl sonunda hazır olacağını duyurdu. İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Minibüs caddesi güzergah belli oldu mu? Hangi duraklar var? Ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...