Haber Tarihi: 13 Mart 2023 15:09 - Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 15:09

Kadıköy-Maltepe tramvay durakları 2023! Kadıköy-Maltepe tramvay güzergahı ve saatleri

Kadıköy-Maltepe tramvay durakları belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy ve Maltepe arasında yapılması planlanan cadde tramvay projesini açıkladı. Peki, Kadıköy-Maltepe tramvay ne zaman açılacak?

Kadıköy-Maltepe tramvay durakları 2023! Kadıköy-Maltepe tramvay güzergahı ve saatleri
Abone Ol
Kadıköy-Maltepe tramvay durakları ve saatleri İBB tarafından duyuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy ve Maltepe arasında yapılması planlanan cadde tramvay projesini açıkladı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin' in sosyal medya hesabından, tramvay projesinin Anadolu yakasında Minibüs Caddesi olarak bilinen cadde boyunca devam edeceğini ve yıl sonunda hazır olacağını duyurdu. İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Minibüs caddesi güzergah belli oldu mu? Hangi duraklar var? Ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

Kadıköy-Maltepe tramvay durakları 
Kadıköy İskele
Kadıköy Boğa Meydanı
Kadıköy Belediyesi
Ziverbey
Marmara Üniversitesi Şehir Hastanesi
Göztepe Çimenzar Camii
Sahrayı Cadid
Tüccarbaşı
Kazasker Mevkii
Ayşekadın
Bostancı
Altıntepe
Küçükyalı
İdealtepe
Maltepe Belediyesi
Maltepe Meydan


Kadıköy-Maltepe tramvay ne zaman açılacak?

Doç. Dr. Pelin Alpkökin' in paylaşımı şu şekilde: "İstanbul'un önemli caddelerini eski güzelliklerine kavuşturmak için cadde tramvayı projeleri geliştiriyoruz. Anadolu Yakasının minibüs caddesi olarak da bilinen caddemiz boyunca devam eden Kadıköy-Maltepe Cadde Tramvayımızın projeleri yıl sonunda hazır olacak."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

A Milli Takım'a yeni isim: Mehmet Aydın Milli Takım A Milli Takım'a yeni isim: Mehmet Aydın
Pep Guardiola'nın istediği sol bek! Manchester City Pep Guardiola'nın istediği sol bek!
Cannavaro'dan Kim Min Jae ve Kvaratskhelia için övgü Napoli Cannavaro'dan Kim Min Jae ve Kvaratskhelia için övgü
Üniversiteler yüz yüze açılacak mı? YÖK açıkladı Gündem Üniversiteler yüz yüze açılacak mı? YÖK açıkladı
Fed toplantısı ne zaman? Mart 2023 Fed faiz toplantısı tarihleri Gündem Fed toplantısı ne zaman? Mart 2023 Fed faiz toplantısı tarihleri
6284 nedir? 6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanun maddeleri Gündem 6284 nedir? 6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanun maddeleri
Brezilya'da Ancelotti planı! Real Madrid Brezilya'da Ancelotti planı!
Hıdırellez ne zaman? 2023 Hıdırellez nedir, ne yapılır, kimler kutlar? Gündem Hıdırellez ne zaman? 2023 Hıdırellez nedir, ne yapılır, kimler kutlar?
Altınordu'da Gökhan Ünal dönemi sona erdi Spor Toto 1. Lig Altınordu'da Gökhan Ünal dönemi sona erdi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Nantes'tan Mustafa Muhammed açıklaması
2
Jorge Jesus'tan son nokta: "Çok rahatsızım!"
3
Galatasaray'da yeni hedef Fenerbahçe'nin rekoru!
4
Nelsson'un yokluğunda Konya'da Kaan Ayhan sahada
5
Reha Kapsal: "Emre Belözoğlu acemisin!"
6
Ali Koç, Jorge Jesus ve futbolcular yemekte bir araya geldi
7
Barcelona'ya flaş tepki: "Barcelona Mafia"

SON HABERLER

yukarı ok