Kabine toplantısı iptal mı edildi, ne zaman, saat kaçta?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Olağan şartlarda her iki haftada bir düzenlenen Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilememişti. 2024 asgari ücret zammı konusu nedeniyle, yeni bir Kabine toplantısı tarihi merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?

En son 6 Aralık tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısı, normalde her iki haftada bir düzenleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle geçtiğimiz haftalarda toplantı gerçekleştirilememişti. Yeni Kabine toplantısı, 18 Aralık Pazartesi günü yapılması öngörülüyordu ancak bu tarih de değişti. Cumhurbaşkanı'nın asgari ücretle ilgili yoğun mesaisi nedeniyle, yeni toplantının 27 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da gerçekleşmesi bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?



Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı sürecinin devam ettiği için, önümüzdeki Kabine toplantısında asgari ücretle ilgili bir karar çıkması beklenmiyor. Bu karar, asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısının ardından alınacak. Bununla birlikte, emekli ve memur maaş zamlarıyla ilgili olası ek düzenlemelerin de Kabine gündemini meşgul etmesi bekleniyor.

SON TOPLANTI SONRASI ASGARİ ÜCRET MESAJI



6 Aralık tarihinde gerçekleşen son Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek." dedi.



ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?



Asgari Ücret Tespit Komitesi'nin 3. toplantısı, yeni haftada gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan 2. toplantıda taraflar, henüz bir rakam açıklamadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu temsilcileri, ücret tespiti için önemli ekonomik veri ve raporları komisyona sundu.



ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU, OLACAK?



Asgari ücret zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde:



Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira



Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira



Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira



Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira



Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

