KAAN uçak motoru yerli mi? Kaan motoru hangi ülkenin?

KAAN UÇAK MOTORU YERLİ Mİ, HANGİ ÜLKENİN?



Milli muharip uçağımız KAAN'da ABD'li General Electric şirketinin F110'u kullanılmaktadır. 2028'de KAAN'ın Türk motoruyla uçması planlanmaktadır.



TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil 2019 Paris havacılık fuarında yaptığı açıklamada MMU prototiplerinde test aşamasında her biri 29.000 lbs itki üreten 2 adet General Electric F110-GE-129 turbofan motorunun kullanılacağını açıkladı. Bu motorlar halihazırda F-16'larda kullanılmaktadır. Ayrıca boyutu F110'dan daha büyük olan yerli motorun da geliştirilme çalışmalarının devam ettiği açıklanmıştır. Motorun uçağa entegresinde gerekli olan yedi metre uzunluğundaki bir güçlendirilmiş titanyum parçasının üretiminde üç boyutlu titanyum yazıcı teknolojisi kullanılacaktır.



Alternatif olarak Rolls Royce firması ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında görüşmeler devam ediyor. Ayrıca TRMotor Güç Sistemleri San. A.Ş. yerli imkanlarla, 5. nesil bir turbofan motor geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor.



Haziran 2022 itibarıyla prototip uçaklarda kullanılacak olan F110 motorları Türkiye'ye teslim edilmiştir.



F110 ÖZELLİKLERİ



General Electric F110, GE Aviation tarafından üretilen sonradan yanmalı bir turbofan jet motorudur. F110 motoru, General Electric F101 ile aynı motor çekirdeği tasarımını kullanır. F118, sonradan yanmalı olmayan bir çeşittir. Motor ayrıca, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından Eskişehir, Türkiye'de lisanslı olarak üretilmektedir.



Tür: Afterburning turbofan



Uzunluk: 1.823-2.323 in (4.630-5.900 cm)



Çap: 465 in (1.180 cm)



Boş ağırlık: 3,920-4,400 lb (1,778-1,996 kg)



KAAN NE ZAMAN YERLİ MOTOR İLE UÇACAK?



Milli muharip uçak KAAN'da kullanılacak motora ilişkin soru üzerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, "Planımız 2028'de KAAN'ı Türk motoruyla uçurmak. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Tabii ki sertifikasyon için 1-2 yıla tekrar ihtiyacımız olur. Ancak 2030'larda Türk motoru olacak. Şu anda F110 motoru ile uçuyoruz." şeklinde cevap vermiştir.

