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Jarell Quansah, Bayer Leverkusen'e transfer oldu

Liverpool'dan ayrılan 22 yaşındaki stoper Jarell Quansah, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, geçen sezon 25 maçta forma giymişti.

calendar 02 Temmuz 2025 13:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: bayer04.de
Jarell Quansah, Bayer Leverkusen'e transfer oldu
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Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, İngiliz savunmacı Jarell Quansah'ı kadrosuna kattı. Alman kulübü, 22 yaşındaki stoperin transferini resmi olarak duyurdu.

Liverpool'dan transfer edilen Quansah, Leverkusen ile 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Stoper, Leverkusen'e Premier Lig şampiyonu Liverpool'dan katılıyor" ifadelerine yer verildi.

Genç futbolcu, geride kalan sezonda Liverpool formasıyla Premier Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta olmak üzere toplam 25 karşılaşmada görev yaptı.

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