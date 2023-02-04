Haber Tarihi: 04 Şubat 2023 12:15 - Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 12:15

İzmir'e kar yağacak mı? 2023 4 Şubat İzmir'e ne zaman kar yağacak?

İzmir'e kar yağacak mı, ne zaman kar yağacak sorusu yurdun birçok yerinde kar yağışının etkili olması ile beraber İzmirlilerin gündeminde yer alıyor. MGM 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporlarını yayınladı. Yurt genelinde hafta boyunca birçok bölgede kar yağışı etkili olacak. Peki, İzmir'e kar ne zaman yağacak? İşte Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu tahminleri...

İzmir'e kar yağacak mı? 2023 4 Şubat İzmir'e ne zaman kar yağacak?
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Kar yağışı yurt genelinde etkisini gösteriyor. Diğer taraftan da İzmir'de hangi günler kar yağacağı araştırılıyor Meteoroloji tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu tahminine göre ise hafta sonu Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yeni yağışlı sistemle İstanbul'da daha etkili kar yağışının görülmesi bekleniyor. Öte yandan Pazartesi günü okullarda yeni eğitim ve öğretim dönemi başlayacak. Beklenen kar yağışıyla beraber okulların durumu da merak ediliyor. Peki İzmir'e hafta sonu kar yağacak mı, okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler...

İZMİR'E KAR YAĞACAK MI? 4 ŞUBAT 2023

Meteoroloji'nin paylaştığı hava durumu raporuna göre Hafta sonu yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle İstanbul dahil Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağacak.

2023 yılın Ocak ayının son günleri ve Şubat ayının ilk haftalarında İzmir için kar yağışı beklentisi duyurusu geldi. Meteoroloji uzmanlarından gelen açıklamaya göre kar yağışları bu kez İzmir semalarında da görülebilir. İzmir'de kar yağışının çok etkili olması beklenmiyor ancak gözle görülür bir kar yağışı bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da aralıkla kar yağışı nihayet kendini gösterdi. Gece yarısı birçok ilçede etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde beyaz örtü oluşmasını sağladı. Cuma-Cumartesi günü gelecek olan yeni bir soğuk hava dalgası ile birlikte İstanbul'un kar yağışı alması bekleniyor.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en yüksek 7 derece olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken aralıklarla karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

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