İzmir deprem: 28 Şubat Bugün İzmir'de deprem oldu mu, en son nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD 28 Şubat son depremler

Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan depremler, Türkiye'nin aktif fay haritasını yeniden gündeme getirdi. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı KAFA TV YouTube yayınında, özellikle İzmir için çarpıcı açıklamalarda bulundu.



İzmir'in deprem tehlikesini değerlendiren Görür, şehrin birçok aktif fay hattı üzerinde bulunduğunu belirterek, "Ege'de olan depremlerin tümü İzmir'i etkiler" dedi. Görür, sadece Ege değil, Doğu Akdeniz, Manisa ve Büyük Menderes Grabeni'nde meydana gelen depremlerin de İzmir'e büyük etkisi olduğunu vurguladı.



İzmir'in çevresindeki büyük fay hatlarından sürekli etkilendiğini belirten Görür, şehrin deprem açısından olağanüstü hassas bir bölgede yer aldığını söyledi.

"İzmir'in doğusunda iki büyük graben var: Gediz ve Büyük Menderes Grabeni. İzmir Yarımadası ise çok sayıda canlı fayla kesilmiş durumda. Bu faylar yavaş hareket ediyor, ancak uzun dönemde büyük depremler üretebilirler."



Özellikle Bayraklı ve çevresindeki delta bölgelerinin zayıf zemin yapısına sahip olduğunu belirten Görür, bu bölgelerin deprem dalgalarından en çok etkilenecek alanlar olduğunu vurguladı.



Güzelbahçe Fayı'na dikkat çeken Görür, fayın uzunluğunun 24 kilometre olduğunu belirterek 7 büyüklüğü civarında deprem üretebileceği uyarısında bulundu. En önemli fay hattının İzmir Fayı olduğunu söyleyen Görür, henüz harekete geçmediğini söyledi. Görür sözlerine şu uyarıyı ekledi:

"İzmir fayına takip edersen bu gider Gediz grabenin Güney kanadındaki ana fayla birleşir. Bu çok büyük bir faydır, çok büyük bir deprem üretebilir ve direkt İzmir'i ortadan kesiyor. İzmir'de bu kadar canlı fayın olması bile bu bölgenin imtinayla ele alınması gerekir."



İzmir'de 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme riski bulunan en az 15 fay olduğunu söyleyen Görür, bu fayların ne zaman kırılacağına dair yeterli çalışma yapılmadığını belirtti.



"Bunların ne zaman deprem üreteceğine dair bilgimiz yok. Çünkü çalışmıyoruz. Deprem üreteceği kesin ama 'Önce deprem olsun, sonra gerekeni yaparız' mantığı hâlâ devam ediyor."



İzmir'in tarihsel olarak büyük depremler yaşadığına dikkat çeken Görür, "Erzincan'da 7 ve üzeri deprem deprem olmuşsa bir daha 1939'un üzerine artı 250'yi koy; dersin ki böyle büyük bir depremi kabaca ben bu alanda bekliyorum. Ada pazarında en son deprem 1967; artı 250'yi koy ne geliyorsa kabaca aynı büyük depremi ben bu tarihte görüyorum. İzmir'deki bu 10-15 fayın ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz, korku orada" uyarısında bulundu.

Son Dakika: İzmir'de deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilerle 4.0 büyüklüğündeki deprem çevre illerden hissedildi. İzmir'de yaşayan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ise, az önce deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? Sorularına yanıt arıyor. Depremin merkezi Merkez ilçesi olarak açıklarken saatini ise 17:04 olarak duyuruldu. İşte, izmir depremi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…Ege Denizi sallanmaya devam ediyor. AFAD, saat 17.09 sularında Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Ege Denizi'nde depremler yaşanmaya devam ediyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), saat 17.09 sularında Ege Denizi üzerinde Dikili merkezli 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 10.67 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.Son belirlemelere göre deprem dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.