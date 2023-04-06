Haber Tarihi: 06 Nisan 2023 16:57 - Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 16:57

İzmir'de deprem mi oldu şimdi? Son dakika İzmir Buca'da deprem mi oldu? 6 Nisan 2023

AFAD ve Kandilli verilerine göre İzmir'de deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir'de deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İzmir deprem ve AFAD İzmir'de deprem şiddeti merak ediliyor. Peki İzmir'de deprem kaç şiddetinde oldu? İzmir yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

İzmir'de deprem mi oldu şimdi? Son dakika İzmir Buca'da deprem mi oldu? 6 Nisan 2023
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6 Nisan İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre İzmir'de deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir'de deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi İzmir deprem ve AFAD İzmir'de deprem şiddeti merak ediliyor. Peki İzmir'de deprem kaç şiddetinde oldu? İzmir yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!
İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.


İZMİR BUCA DEPREM Mİ OLDU?

İzmir Buca'da 2,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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