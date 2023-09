İstiklal Marşı 10 Kıtası ve Sözleri: İstiklal Marşı 2 Kıtası, Okunuşu, Sözleri, Bestecisi ve Anlamı

1. KITA: Kurtuluş Savaşlar'a ilişkin;



Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

İstiklal Marşı Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923'te kurulmasından iki yıl önce, 12 Mart 1921'de resmen Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edildi. Milli Mücadele'de savaşan birliklerle yeni marş, savaştakiler için motivasyon kaynağı ve henüz kurulmamış bir ülke için ilham verici bir ilahi görevi gördü. Döneminin en büyük yazarlarından biri olarak kabul edilen Mehmet Akif Ersoy tarafından yazıldı. O tarihten sekiz yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın tanınmış bestecisi ve şefi Osman Zeki Üngör İstiklal Marşı'nı besteledi. İki yıl sonra yetkililer, Üngör'ün bestesinin orkestra versiyonunu düzenlemesi için Ermeni asıllı Türk besteci ve orkestra şefi Edgar Manas'ı görevlendirdi. Manas'ın düzenlemesi, bugün devlet ve askeri etkinliklerde, spor etkinliklerinde ve okul törenlerinde duyduğumuz halidir. İşte İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının sözleri ve anlamı....Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın...Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;O zaman yükselerek arsa değer belki başım.Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!Mehmet Akif ErsoyKuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, bütünlüğünü ve dirliğini koruyan Türk Milleti'nin en önemli sembolü olan İstiklal Marşı, 10 kıta halinde yazılmıştır. Bu marş, Türk halkının milli mukaddesatlarına sahip çıktığı bir ifadedir. Her kita, Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinin önemli bir aşamasını simgeler.Rik'a hatlı Osmanlıca İstiklal Marşı güftesi ve "İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy.İstiklal Marşı, Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olarak kabul edilen bir şiirdir. Şiirin 10 kıtası vardır ve bu 10 kıtanın 2'si İstiklal Marşı olarak bilinir. İstiklal Marşı'nın 2 kıtası şu şekildedir:Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;O benimdir, o benim milletimindir ancak.Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!İstiklal Marşı, Türk Milleti'nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü simgeleyen bir şarkıdır. İstiklal Marşı, 10 kıtadan oluşmaktadır ve her kıtası bağımsızlık için verilen mücadeleleri temsil etmektedir. İstiklal Marşı'nın 2 kıta olması ise Türk Milleti'nin iki yönünü simgeler; gökyüzündeki yıldızlar ve yeryüzündeki insanlar.