İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan değil play-off'tan katılacak.



Trabzonspor'un ülke puanımızın düşük olması nedeniyle kurada seri başı olması beklenmiyor. Trabzonspor, play-off turunu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.



Karadeniz devi bu turda elenirse ise yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Fırtına'nın rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kuranın ardından belli olacak.



Temsilcimiz dışında Danimarka şampiyonu da doğrudan play-off'a katılacak. Diğer 6 takım ise önceki elemelerden kuraya dahil olacak.



Karadeniz devi, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde ise 37 milyon Euro'yu cebine indirecek. Bu paraların kazanılması yönetimin elini maddi anlamda iyice rahatlatacak, gerekli takviyeler kolaylıkla yapılabilecek.



Play-off'ta muhtemel rakipler:



Olympiakos (Yunanistan)

Karabağ (Azerbaycan)

Malmö (İsveç)

Ludogorets (Bulgaristan)

Sheriff (Moldova)

Bodo Glimt (Norveç)

Ferencvaros (Macaristan)

S. Bratislava (Slovakya)

Helsinki (Finlandiya)

TNS (Galler)

Zalgiris (Litvanya)

L. Red (Cebelitarık)

Zürih (İsviçre)

Maccabi Hayfa (İsrail)

Apollon (Rum Kesimi)





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