İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI ÖZETİ İZLE 0-1

90' Hakem maçın sonuna 6 dakika ekledi. 89' İstanbulspor sol kanattan atağa çıkmak istedi ancak Bakambu rakibine faul yaptı. 88' Galatasaray etkili geldi ancak Oliviera'nın pası Icardi ile buluşmadı. 87' Galatasaray rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor. 86' Galatasaray'da Kaan Ayhan hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gördü. 85' Galatasaray sağ kanattan etkili geldi ancak Icardi'nin şutu savunmadan döndü. 84' İstanbulspor sağ kanattan etkili gelmek istedi ancak Okan Erdoğan'ın pası Sambissa için çok hızlı. 83' Galatasaray'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Lucas Torreirca giren oyuncu Victor Nelsson. 82' İstanbulspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelen Sambissa ceza sahası dışından şutunu çekti ancak top Muslera'da kaldı. 81' GOL iptal. Abdülkerim'in GOL attığı pozisyonda ofsaytta olduğu kararı verildi. Skor İstanbulspor 0-1 Galatasaray. 80' Serbest vuruşun devamında Barış Alper sağ çaprazdan içeri çevirdi ve Abdülkerim topu ağlara yolladı. Hakem şu an VAR ile konuşuyor. 79' GOL Abdülkerim Bardakçı. 78' Galatasaray'da 3 oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay ve Tete giren oyuncular Barış Alper, Sergio Oliviera ve Bakambu. 77' Galatasaray serbest vuruş kazandı. Icardi yerde kaldı ve hakem serbest vuruş dedi. 76' İstanbulspor sol kanattan gelmek istedi ancak Torreira, Jackson'un topuna müdahale etti top taca çıktı. 75' Galatasaray sol kanattan gelmek istedi ancak Angelino Okan Erdoğan'a müdahale etti ve hakem serbest vuruş dedi. 74' İstanbulspor etkili geldi İbrahim'in şutunda Muslera'ya çarpan top yavaşladı Kaan Ayhan topu çizgiden çıkardı. Pozisyon sonrasında yardımcı hake bayrağını kaldırdı. Ofsayt. 73' Galatasaray gole yaklaştı sağ kanattan Sacha Boey etkili geldi ancak savunma araya girdi. 71' İstanbulspor'da oyuncu değişikliği çıkan isimler Traore ve Ethemi giren oyuncular Jackson ve Muammer Sarıkaya. 70' Djakaridja Traore yerde kaldı oyun durdu. 69' İstanbulspor sağ kanattan gelmek istedi ancak Angelino araya girdi ve topu taca yolladı. 68' Zaha sol kanattan gelmek istedi ancak İbrahim Yılmaz kademeye geldi ve topu kornere yolladı. 67' Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş üst direkte patladı. 66' Galatasaray kontra atağa çıkmak istedi ancak Kerem Demirbay'ın pası Icardi'ye ulaşmadan kaleci Jensen'de kaldı. 65' Galatasaray serbest vuruş kazandı. İbrahim Yılmaz'ın müdahalesinde Torreira yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi. 64' Galatasaray rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor. 63' Galatasaray yine etkili geldi. Boey'in sol çaprazdan çektiği şut kaleci Jensen'de kaldı. 62' Galatasaray etkili geldi. Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Jensen'de kaldı. 61' İstanbulspor'da oyuncu değişiklikleri çıkan isimler Ndao ve Mendy giren oyuncular David Sambissa ve İbrahim Yılmaz. 60' İstanbulspor gole yaklaştı. Valon Ethemi'nin ceza sahsı içinden yaptığı vuruş üstten auta çıktı. 59' Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor. 58' İstanbul etkili geldi ancak Eduart Rroca'nın pası Ndao'ya gelmedi. 57' Traore, Icardi'nin müdahalesiyle yerde kaldı hakem serbest vuruş verdi. 56' Galatasaray'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Mertens giren oyuncu Zaha. 55' Galatasaray etkili çıktı ancak Icardi'nin pasında Tete gelen topu kontrol edemedi. 54' İstanbulspor hızlı çıktı ancak Ndao'nun pasında Mertens araya girdi ve pozisyonun büyümesini engelledi. 53' Galatasaray etkili geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun içeriye çevirdiği topta Ali Yaşar topu kornere attı. 52' İstanbulspor yine gole yaklaştı. Mendy'nn ceza sahası içinden çektiği şut Muslera'da kaldı. 51' İstanbulspor gole yaklaştı Valon Ethemi'nin pası Mendy için çok hızlı oldu Muslera topu kazandı. 50' Abdulkerim'in müdahalesiyle Traore yerde kaldı hakem serbest vuruş dedi. 49' Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor. 48' Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Demirbay'ın pasında topla buluşan Icardi topu üstten dışarı yolladı. 47' İstanbulspor kontra atağa çıkmak istedi ancak Okan Erdoğan'ın pası doğrudan taca çıktı. 46' Hakem ikinci yarının başlama düdüğünü çaldı. İkinci yarıya İstanbulspor başladı. D.A. Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. D.A. İlk yarı sonucu İstanbulspor 0-1 Galatasaray. 45' İstanbulspor sağ kanattan etkili geldi ancak Abdülkerim araya girdi ve topu taca yolladı. 45' Hakem ilk yarının sonuna 2 dakika ekledi. 45' Galatasaray sağ kanattan geldi ancak Tete'nin ara pası Icardi ile buluşmadı. İstanbulspor aut kullanacak. 44' Galatasaray sol kanattan etkili geldi. Angelino'nun pasında Mertens ceza sahsası içinde topu kontrol edemedi ve top auta çıktı. 43' Kerem Aktürkoğlu'nun getirdiği topta ceza sahası içinde topla buluşan Icardi düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 42' GOL Mauro Icardi. 41' Galatasaray etkili geldi. Kontra atağa çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Icardi topa vuramadı ve top kaleci Jensen'de kaldı. 40' Sağ kanattan etkili gelen Ndao'ya Abdülkerim müdahale etti ve top kornere çıktı. 39' Lucas Torreira, Traore'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Serbest vuruş. 38' Kaçan penaltının ardından İstanbulspor aut kullanacak. 37' Penaltı kaçtı. Kerem Aktürkoğlu penaltıyı pas olarak kullandı Icardi topu auta yolladı. 36' Okan Erdoğan'ın müdahalesinde yerde kalan Icardi için hakem penaltı noktasını gösterdi. 35' Galatasaray penaltı kazandı. 34' Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından çektiği şut Jensen'de kaldı. 33' İstanbulspor sol kanattan etkili geldi ancak Boey, Ethemi'nin topla arasına girdi. 32' Boey'in ortasında Icardi topu indiremedi ve top İstanbulspor'da kaldı. 31' İstanbulspor sağ kanattan gelmek istedi ancak Ndao topu oyun alanında tutamadı. 30' Mauro Icardi uzun topla Tete'yi buluşturmak istedi ancak David Jensen pozisyonu engelledi. 29' Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor. 28' Torreira'nın ayağa kalkmasıyla oyun tekrardan hareketlendi. 27' Torreira kendisine gelen top yüzünden yerde kaldı sağlık ekipleri sahaya girdi. 26' Mendy Mamadou, Mertens'in müdahalesiyle yerde kaldı hakem serbest vuruşu verdi. 25' Galatasaray tehlikeli geldi. Kontra atağa çıkan Mertens pasını aktaramadı ve top kaleci Jensen'de kaldı. 24' Tete ara pasıyla Mertens'i kaçırmak istedi ancak Ali Yaşar araya girdi ve topu taca yolladı. 23' Kerem Aktürkoğlu sol kanatta Angelino'yu kaçırmak istedi ancak pası doğrudan taca çıktı. 22' Galatasaray rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor. 21' Galatasaray yine gole yaklaştı. Angelino'nun ortasında Tete'nin kafa vuruşu Jensen'de kaldı. 20' Galatasaray gole yaklaştı. Mertens'in pasında Tete ceza sahası içinde vuruşu yapamadan Ali Yaşar araya girdi ve topu kornere gönderdi. 19' Angelino'nun müdahalesinde Ndao yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi. 18' İstanbulspor etkili gelmek üzereydi ancak Ethemi topu oyun alanı içerisinde tutamadı. 17' Okan Erdogan'ın müdahalesinde Tete yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi. 16' Florian Loshaj'ın kullandığı kornerde Mertens topu taca yolladı. 15' İstanbulspor gole yaklaştı. Djakaridja Traore'nin şutunu Muslera çıkardı. 14' Galatasaray gole yaklaştı. Tete'nin ortasında topla buluşan Icardi'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı. 13' Mertens'ten pas hatası. Mertens sağ kanattaki Boey ile topu buluşturmak istedi ancak top taca çıktı. 12' Icardi ara pasıyla Tete'yi kaçırmak istedi ancak Ali Yaşar aray girdi. 11' Galatasaray rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor. 10' Alassane Ndao, Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruş verdi. 9' Torreira, Djakaridja Traore'nin müdahalesiyle yerde kaldı hakem serbest vuruşu verdi. 8' İstanbulspor kontra atağa çıkmak istedi ancak Sacha Boey atağı kesti. 7' Galatasaray gole yaklaştı. Mertens'in ceza sahası dışından çektiği şut üst direkten geri döndü. 6' Okan Erdogan uzun pasla Mendy Mamadou'yi kaçırmak istedi ancak Abdülkerim araya girdi. 5' Mauro Icardi ara pasıyla Tete'yi kaçırmak istedi ancak savunma araya girmeyi başardı. 4' Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor. 3' Galatasaray yine gole yaklaştı. Mertens'in ceza sahası içinde yaptığı vuruş az farkla auta çıktı. 2' Galatasaray gole yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunu kaleci Jensen kornere çeldi. 1' Maç Galatasaray'ın vuruşuyla başladı. M.Ö. Olcay Demir [İstanbulspor Teknik Sorumlusu]: "Bütün hazırlıkları Fatih Hoca ile birlikte yaptık. Oynayacağımız oyun tamamen Fatih Hoca'nın oyunu. Bir farklılık var; bugün hiç görmediğiniz bir oyuncu oynatacağız. Galatasaray'a iyi hazırlandık ve birkaç planımız var. İnşallah bizim içini iyi geçer." M.Ö. Okan Buruk: "Oyun felsefemiz aynı. Bugün için ne kadar değişiklik olsa da, 2 hafta öncenin birçok maçına çıkan dizilişimiz var. Nelsson'un eşi doğum yaptı. O da bugün kulübede. İhtiyaç olduğunda oynayabilecek durumda. Kaan ve Abdülkerim ilk defa bir arada oynayacak." M.Ö. Okan Buruk: "Her maç çok önemli. İstanbulspor, oynamaya çalışan bir takım. Teknik direktör değişikliği oldu. Bizim düşüncelerimiz daha farklıydı. Bu değişimle birlikte 3 oyuncu değişti. Onları oyun içerisinde göreceğiz. Ne yaptıklarını göreceğiz. Ama biz Galatasaray gibi oynamaya çalışacağız. Her maçı kazanmak istiyoruz. Ama bu ligde her takımın ne kadar iyi olduğunu biliyoruz." M.Ö. Okan Buruk: "Hakim Ziyech'in çok önemli bir şeyi yok ama dinlendirmek istedik." M.Ö. Galatasaray XI: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi M.Ö. İstanbulspor XI: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Loshaj, Rroca, Ethemi, Ndao, Mamadou, Traore. M.Ö. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak. M.Ö. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, İstanbulspor'a konuk olacak.