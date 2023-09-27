Haber Tarihi: 27 Eylül 2023 10:32 - Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 10:32

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI ÖZETİ İZLE 0-1

İstanbulspor Galatasaray maçı özeti izle 0-1 | İstanbulspor - GS maç sonucu izle... İstanbulspor, Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan İstanbulspor - Galatasaray maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İstanbulspor - Galatasaray maçı canlı izleme detayları

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI ÖZETİ İZLE 0-1
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İstanbulspor - Galatasaray karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor Galatasaray'u konuk edecek. Sarı-Kırmızılı takım yıldızlar topluluğu kadrosuyla rakibini eli boş gönderme peşinde. Galatasaray ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İstanbulspor - Galatasaray maçı Bein Sports  ekranlarında canlı yayınlanacak.
İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ





İstanbulspor 
Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Loshaj, Rroca, Ethemi, Ndao, Mamadou, Traore.

Galatasaray
Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi



İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, İstanbulspor'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşmanın VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

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Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.


Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor'da karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Tekke ile sürpriz şekilde yollar ayrıldı.

İSTANBULSPOR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eksikler

İstanbulspor'da statü gereği Gianelli Imbula forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş forma giyemeyecek. Öte yandan Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz statü gereği maç kadrosunda yer alamayacak.

Muhtemel 11'ler

İstanbulspor
Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, Jackson, İbrahim

Galatasaray
Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Icardi



47. randevu

Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 46 müsabakada Galatasaray 31, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 104 golüne, İstanbulspor 41 golle yanıt verebildi.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti.

Son 18 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Icardi, ligdeki son 4 maçta 6 gol attı

Galatasaray'da skorer performansıyla göz dolduran Mauro Icardi, İstanbulspor maçında da takımının gol yollarındaki en önemli kozu olacak.

Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 4 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 12 karşılaşmada da gol atmayı başaran Icardi, ayrıca bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 3 kez topu filelere gönderdi.

İstanbulspor'un ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray'ın, Süper Lig'de deplasman maçlarında da rakiplerine üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'a konuk olarak çıktığı maçların 14'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 4'ünü yitirdi.

Bu maçlarda 46 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 20 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, İstanbulspor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 1962-1963 sezonunda ev sahibi olduğu maçta 6-0'lık sonuçla aldı.

İstanbulspor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 1970-1971 sezonunda evinde oynadığı maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 2000-2001 sezonunda oynandı. İstanbulspor'un sahasında oynanan maçı, Galatasaray 5-3 kazandı. Toplam 8 gol, rekabetteki 46 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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