İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta bitecek 2023? Maraton koşusu ne zaman bitiyor?

"Yüzyılın Maratonu" sloganı ile 45. kez düzenlenen İstanbul Maratonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tüm kategorilerde toplamda 45 bin kişinin katılım gösterdiği maraton programı ve saatleri merak konusu oldu. Dört farklı kategoriden oluşan maraton sırasında birçok yol trafiğe kapalı olacak. Sabah saatlerinde başlayacak olan koşu, öğle saatlerinde tamamlanacak. Peki, İstanbul Maratonu halk koşusu ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...Halk Koşusu başlangıç noktasına giriş yeri Altunizade Köprüsü'dür. Buraya Acıbadem, Altunizade ve Kısıklı güzergahlarını kullanarak ulaşabilirsiniz.Başlangıç noktasına girişlere 12.00 'a kadar izin verilecektir. Bu saatten sonra alana giriş yapılamayacaktır.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na doğru geçişlere izin verilmeyecektir.Kayıt işlemini tamamlayan katılımcılar İstanbul Maratonu'nun tüm kurallarını okumuş ve onaylamış kabul edilir.Organizasyona dair belirtilen tüm bilgilerde değişiklik yapılabilir (ör: güzergah, tarih, fuar alanı vb.). Değişikliklerle ilgili bilgiler için yarışa yakın günlerde lütfen sitemizi yeniden ziyaret ediniz.Yarış alanına sadece göğüs numarası olanlar alınacak. Ailece koşacak katılımcıların her birinin ayrı ayrı kayıt olması gerekir.16 yaş altı katılımcılar alana alınmayacaklar.Katılımcılar, bebek arabası veya evcil hayvanları ile alana giriş yapamayacak.BAŞLANGIÇ: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı ÖnüBİTİŞ : Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ÖnüHalk koşusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı önünden start alacaktır. Barbaros bulvarını takiben sahile inen yarış parkurun 8. Kilometresi olan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu İle Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda son bulacaktır.Göğüs numarana göre belirlenen start saati ve Mecidiyeköy'den kalkacak ücretsiz otobüs sefer bilgileri burada!• Göğüs numarası 50.001-55.000 aralığında olanlar için Mecidiyeköy'den 09.15-09.45 saatleri arasında ücretsiz otobüs kalkacak olup start saatleri 11.10 olacak.• Göğüs numarası 55.001-60.000 aralığında olanlar için Mecidiyeköy'den 09.45-10.15 saatleri arasında ücretsiz otobüs kalkacak olup start saatleri 11.50 olacak.• Göğüs numarası 60.001-65.000 aralığında olanlar için Mecidiyeköy'den 10.15-10.45 saatleri arasında ücretsiz otobüs kalkacak olup start saatleri 12.30 olacaktır.*Katılımcılar, Mecidiyeköy kalkışlı otobüslere göğüs numarasına göre alınacak olup göğüs numarası olmayan katılımcılar otobüs seferlerini kullanamayacaktır. Ayrıca katılımcılar, sadece göğüs numarasının ait olduğu otobüsü kullanabilecek, başka otobüse binemeyecektir.*Araçlar, Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nun yanındaki İETT Hareket Amirliği önünden kalkacaktır.06.00 Tüm Parkurun Trafiğe Kapatılması08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Startı09.00 42K Yarış Startı09.16 15K – 1. Start09.15 Emanet Eşya Araçları Hareket Saati09.34 15K- 2. Start09.52 8K Kurumsal Koşu – 1. Start10.05 15K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı10.18 8K Kurumsal Koşu – 2. Start10.44 8K Kurumsal Koşu – 3. Start11.10 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı11.10 8K Halk Koşusu – 1. Start11.50 8K Halk Koşusu – 2. Start11.55 15K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)12.00 15K Genel Klasman Ödül Töreni (Yenikapı)12.30 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)12.30 8K Halk Koşusu – 3. Start14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Trafiğe Açılması15.00 Avrasya Tüneli'nin Trafiğe Açılması15.20 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)15.30 Tüm Parkurun Trafiğe Açılması