İstanbul'da metrolar, Marmaray açık mı, çalışıyor mu, depreme dayanıklı mı?

İstanbul'da meydana gelen sarsıntıların ardından vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri, metro seferlerinin durumu oldu. Metro İstanbul'dan gelen açıklamaya göre, deprem sonrası güvenlik protokolleri devreye alındı ve hatlarda hızlı bir şekilde teknik kontroller gerçekleştirildi.

Yapılan ilk incelemeler sonucunda metro, tramvay ve füniküler hatlarında herhangi bir yapısal hasara rastlanmadığı bildirildi. Ayrıca köprü, viyadük ve benzeri yapılar da uzman ekipler tarafından detaylı şekilde incelendi. Bu alanlarda da bir sorun tespit edilmediği belirtildi.

Raylı sistem seferleri kontrollü şekilde devam ederken, teleferik hatları ile istasyonlardakibazı asansörler önlem amacıyla geçici olarak kapatıldı.

Şu an için metroların kapalı olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Seferler genel olarak devam ediyor, ancak vatandaşların muhtemel ani gelişmelere karşı dikkatli olmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri öneriliyor.

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Marmaray hattı, inşa sürecinde depreme dayanıklılık kriterleri göz önünde bulundurularak tasarlandı. Özellikle Boğaz'ın altından geçen tünel kesimi, sismik izolasyon teknolojileriyle güçlendirildi.

Sistem muhtemel bir deprem anında tünelin zarar görmesini önleyerek hem yolcuların güvenliğini sağlamayı hem de hattın çalışabilirliğini korumayı amaçlıyor. İstanbul'un deprem riski yüksek bir şehir olması nedeniyle, Marmaray gibi hayati ulaşım hatlarında afet senaryolarına göre hazırlıklar yıllar öncesinden planlandı.

Hat boyunca çeşitli güvenlik sistemleri ve acil müdahale altyapıları bulunuyor. Deprem anında oluşabilecek enerji kesintilerine karşı da alternatif jeneratör sistemleriyle hizmetin devamlılığı sağlanmaya çalışılıyor. Marmaray, hem teknik donanımı hem de düzenli bakım çalışmalarıyla sismik tehditlere karşı hazırlıklı hatlar arasında yer alıyor.

İstanbul'daki metro hatları, geçmişte yapılan çalışmalarla depreme dayanıklı hale getirilmeye çalışıldı. 2019 yılında düzenlenen İstanbul Deprem Çalıştayı'nda yapılan sunumlar, Metro İstanbul'un bu konuda yürüttüğü hazırlıkları ortaya koymuştu.

Metro tünellerinde her 750 metrede bir acil çıkış kapısı bulunuyor ve bu sayede yolcular, muhtemel bir sarsıntı durumunda güvenli şekilde tahliye edilebiliyor. Ayrıca tünellerin belirli bölümlerine yerleştirilen acil telefonlar sayesinde, afet sırasında istasyonlarla iletişim kurulabiliyor.