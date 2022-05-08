İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sakat Osayi ve Kim ile cezalı Serdar Aziz yerine; Tisserand, Novak ve Nazım Sangare'ye forma verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler!
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08 Mayıs 2022 18:34
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbi 11'inde değişikliklere gitti.

Deneyimli teknik adam, sakat Kim Min-Jae ile Osayi Samuel yerine Tisserand ve Nazım Sangare'ye forma verdi.

İsmail Kartal, ayrıca sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine stoperde Novak tercihini yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin derbideki 11'i:




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