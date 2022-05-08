İsmail Kartal'dan zorunlu değişiklikler!

İşte Fenerbahçe'nin derbideki 11'i:







Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbi 11'inde değişikliklere gitti.Deneyimli teknik adam, sakat Kim Min-Jae ile Osayi Samuel yerine Tisserand ve Nazım Sangare'ye forma verdi.İsmail Kartal, ayrıca sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine stoperde Novak tercihini yaptı.