İran-İsrail savaşı son dakika: İran-İsrail arası kaç km?

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi dördüncü yıldönümünde anmak için bir araya gelen İranlıların toplandıkları yerde art arda iki patlama meydana geldi. İran'ın güneyindeki Kirman kenti yakınlarındaki mezarlık yakınlarında meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti. Can kaybı daha sonra 53'e yükseldi. İranlı yetkililerden son yapılan açıklamalarda ise en az 103 kişinin öldüğü belirtildi. Çok sayıda kişi de yaralandı.

Kirman eyaletinden bir yetkili, patlamayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Tasnim haber ajansında yer alan habere göre mezarlığın girişine konulan iki bomba yüklü çanta uzaktan kumanda ile patlatıldı. Hükümetten resmî bir açıklama gelmedi.

Devlet televizyonundan yayınlanan görüntülerde bölgede çok sayıda ambulansın geldiği görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki saldırının ardından açıklama yaptı ve başsağlığı mesajı iletti. Erdoğan şunları söyledi: "İran'ın Kirman eyaletindeki menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani 3 Ocak 2020 tarihinde Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) düzenlediği suikast sonucunda öldürülmüştü. Ortadoğu'daki askeri operasyonlara öncülük eden Süleymani'nin ölümü, Vaşington ile Tahran arasındaki gerilimi yükseltmişti.

Aynı yıl, 27 Kasım 2020'de İran'ın nükleer programının mimarı olarak görülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, başkent Tahran yakınlarında suikast sonucu öldürülmüştü. İran, İsrail'i Fahrizade suikastının arkasında olmakla suçlamıştı.



İran-İsrail arası kaç km?



İran ile İsrail arasındaki doğrudan mesafe, coğrafi olarak birbirinden uzak iki ülke olduğu için değişiklik göstermektedir. İki ülke arasındaki mesafe, uçak yolculuğu ya da diğer ulaşım araçlarıyla gidilen rota, şehir merkezleri arası mesafeler gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.



Eğer bir şehir merkezi referans alınacaksa, örneğin Tahran (İran) ile Tel Aviv (İsrail) arasındaki hava yolculuğu mesafesi, doğrudan uçuş rotasına bağlı olarak yaklaşık olarak 1,500 ila 1,800 kilometre civarındadır. Ancak, bu mesafe doğrudan bir hat üzerinden ölçülüp, ülkeler arasındaki siyasi ve coğrafi faktörler göz önüne alındığında, gerçek ulaşım rotaları daha karmaşık olabilir.