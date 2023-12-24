IP TV yasaklandı mı, kapandı mı? IPTV nedir, nasıl izlenir?

Türkiye'de uzun yıllardır devam eden korsan yayın sorunu, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz haftalarda dile getirdiği gibi büyük bir sorun teşkil ediyor. Ilıcalı, yayıncı kuruluşun Türkiye'ye yatırım yapmaktan kaçındığını ve futbolun ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu ifade etmişti.

Yayıncı kuruluş, yıllardır korsan yayınlara karşı mücadele etse de, bu sorunun üstesinden tam anlamıyla gelinememişti. Futbol tarihindeki en maliyetli derbilerden biri olarak gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray maçında, bu soruna karşı yeni bir önlem denenecek.

Hollandalı şirket Irdeto tarafından geliştirilen yeni sistemde, şifreli yayının kırılmasını önleyen bir filigran kullanılıyor. Bu görünmez filigranı takip eden yayıncı kuruluş, derbinin IPTV üzerinden yayınlanmasını engellemeye çalışacak. Sistemin Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Filigran önlemine rağmen derbiyi yayınlamaya veya izlemeye devam edenler hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Birimi'ne şikayette bulunulacak ve yasa dışı iletişim engellenecek.



IP TV NEDİR?



IPTV açılımı Internet Protocol Television; Türkçesi İnternet Protokolü Televizyonu. Peki, IPTV nedir? IP TV, anten, uydu çanağı veya fiber optik kablo yerine internet üzerinden canlı televizyon programları sunan teknolojiyi kullanıyor. Başka bir deyişle, IPTV, video içeriğini internet üzerinden gerçek zamanlı olarak yayınlar.



IPTV içeriği, YouTube gibi çevrimiçi (online) vide paylaşım platformları veya Netflix gibi OTT (Over The Top) hizmetlerinden farklı olsa da birçok kolaylığı mevcut. Örneğin; IPTV, kullanıcıların abonelik tabanlı modelde isteğe bağlı video içeriğine (VOD) erişmelerine ve canlı TV izlemelerine olanak tanıyor. Televizyondaki gibi canlı spor karşılaşmalarının ve programlarının keyfini çıkarırken, istediğiniz zaman da en sevdiğiniz dizi ve filmlere erişme özgürlüğüne sahipsiniz.









FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Süper Lig'de derbi zamanı! Süper Lig'in 18. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.



Ülker Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.



Ligde geride kalan 16 maçta iki takım da 14'er galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle benzer performans sergileyerek 43'er puan topladı ve ilk iki sırayı aldı.



Averajla lider durumda bulunan Fenerbahçe, attığı 44 golle ligin en çok skor üreten takımı konumunda bulunuyor.



Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayarak bu anlamda rekor kıran teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Adana Demirspor ile deplasmanda berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım, bu beraberliğin ardından ligde çıktığı 4 maçta VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş ve Mondihome Kayserispor maçlarını galibiyetle tamamladı.







Ligde çıktığı 16 karşılaşmada 14 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 43 puan topladı. Haftaya lider Fenerbahçe ile puan puana giren Galatasaray, averajla ikinci sırada bulunuyor.