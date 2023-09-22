İOKBS bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak 2023

İOKBS Bursluluk sınav ücretleri, sonuçlarla beraber öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 3 Eylül'de düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklanacak. İlkokul 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflarda eğitim gören öğrenciler için düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda başarı gösteren öğrencilere 12 ay süreyle burs desteği verilecek. Peki bursluluk ücreti ne kadar? İOKBS bursları her ay mı yatacak, ayın kaçında hesaplara geçecek?2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.Daha önce 70 bin olan kontenjanın 100 bine çıkarıldığı sınavda, 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlanırken, annesi veya babası hayatta olmayan depremzede öğrencilerden sınava giren 6 bin 925 öğrencinin tamamı burstan faydalandırıldı.Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katılırken toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.Öğrenci bursları Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra ekim ayının başından itibaren ödenecek.