Haber Tarihi: 22 Eylül 2023 13:09 - Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 13:09

İOKBS bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak 2023

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı, 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Peki, 2023 İOKB bursluluk ücreti ne kadar? Bursluluk parası kaç TL ödenecek? Bursluluk parası ayın kaçında yatar? İşte İOKBS bursluluk ödemelerine ilişkin detaylar...

İOKBS bursluluk parası ne zaman, hangi ay yatacak 2023
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İOKBS Bursluluk sınav ücretleri, sonuçlarla beraber öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 3 Eylül'de düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklanacak. İlkokul 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflarda eğitim gören öğrenciler için düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda başarı gösteren öğrencilere 12 ay süreyle burs desteği verilecek. Peki bursluluk ücreti ne kadar? İOKBS bursları her ay mı yatacak, ayın kaçında hesaplara geçecek?
İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL 2023?

2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.

İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK, HER AY YATACAK MI?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Daha önce 70 bin olan kontenjanın 100 bine çıkarıldığı sınavda, 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.

Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlanırken, annesi veya babası hayatta olmayan depremzede öğrencilerden sınava giren 6 bin 925 öğrencinin tamamı burstan faydalandırıldı.

Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katılırken toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

Öğrenci bursları Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'ne göre bursluluk sınavı kazanıldıktan ve okula kayıt yaptırıldıktan sonra ekim ayının başından itibaren ödenecek.

 
 


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