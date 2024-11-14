Icardi gözaltına alındı mı, tutuklandı mı?

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, boşanma süreci kapsamında Arjantin'de bulunuyordu. Arjantin basınından gelen haberlere göre, duruşma öncesinde eşi Wanda Nara'nın mahkemeden uzaklaştırma kararı çıkardığı iddia edildi.

Icardi'nin, Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı biliniyor ve bu durum, Galatasaray taraftarları arasında büyük endişe yaratmış durumda. Oyuncunun gözaltına alındığına dair iddialar ise henüz doğrulanmamış olup, resmi bir açıklama bekleniyor.



GALATASARAY'DAN SERT AÇIKLAMA



Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında oldukça çarpıcı bir gelişme yaşandı.



Arjantin basınından America TV'den Angel de Brito'nun haberine göre; Mauro Icardi'nin ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrası Icardi hakkında 'kadına şiddet' suçlamasıyla yasal işlem başlatıldığı öne sürüldü. Konu hakkında Galatasaray açıklama yaptı.



"EVİNDE İSTİRAHAT EDİYOR"



Galatasaray'dan yapılan açıklamada Mauro Icardi'nin gözaltına alındığı iddiaları sert bir dille yalanlandı ve şu ifadeler kullanıldı;



Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."



NE OLMUŞTU?



America TV'nin haberinde Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld'in aktardığı bilgilere göre; Wanda, Icardi ile Chateau Libertador'daki dairesinde buluştuktan sonra 'şiddet içeren bir olayın' meydana geldiği iddiasıyla dava açtı. Haberde, Wanda'nın geç saate kızlarını görmeye gittiği ve çocukların uyuduğu belirtilirken ikili arasında ciddi bir tartışma yaşandı ve Mauro Icardi, Wanda Nara'nın evi terk etmesine izin vermedi.



'İŞLER KONTROLDEN ÇIKTI'







Arjantin basınında yer alan haberlerde; Arjantin'de Wanda Nara ile görüşen Mauro Icardi, Nara'nın yeni sevgilisi 'L-Gante'den' hamile olduğunu düşündüğü ve bu düşüncesi sebebiyle Nara ile olan ilişkisini tamamen noktaladığı belirtilmişti.



Öte yandan habere göre; Icardi'nin 15 Kasım'da Buenos Aires'teki 106 numaralı hukuk mahkemesine çıkması gerekiyor.Arjantin basınında yer alan haberlerde; Arjantin'de Wanda Nara ile görüşen Mauro Icardi, Nara'nın yeni sevgilisi 'L-Gante'den' hamile olduğunu düşündüğü ve bu düşüncesi sebebiyle Nara ile olan ilişkisini tamamen noktaladığı belirtilmişti.

Öte yandan habere göre; bir odada gerçekleşen tartışmada Icardi, Wanda Nara'nın odayı terk etmesini engellemek için çaba sarf etti ancak Nara eşyalarını almayı başararak odadan ayrılmayı başardı.Ayrıca haberde Nara'nın evden çıktıktan sonra bir kez daha evine girmeye çalıştığı ve tam da o andabildirildi.Rosenfeld yaptığı açıklamadasözlerini sarf etti.Yaşanan gelişmelerin ardından Wanda Nara'nın avukatlarının 'kadına şiddet' suçlamasıyla yasal işlem başlattığı belirtildi.