İBB burs başvurusu için ne zaman? 2024 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuç tarihi burs başvurusunu geride bırakan adaylar tarafından merak ediliyor. Burs, her biri 5 bin TL olmak üzere üç taksit halinde yatacak. Genç Üniversiteli Eğitim Bursu başvuru tarihleri 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 olarak belirlendi. 18 Ekim tarihinde tamamlanacak olan 2024-2025 eğitim yılı İBB burs başvuruları değerlendirdikten sonra online sistem üzerinden ilan edilecek.

İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.



İBB BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

2024- 2025 dönemi burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. İBB burs başvuru sonuç duyurusunun aralık ayı ortalarına kadar yapılması bekleniyor.