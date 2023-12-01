Hünkarbeğendi nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre Hünkarbeğendi mi, hünkar beğendi mi?

" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi.
'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "
" kelimesidir. "
" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "
HÜNKARBEĞENDİ NASIL YAZILIR?
"Hünkarbeğendi
," Türk mutfağına özgü bir yemek adıdır ve Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "h-ü-n-k-a-r-b-e-ğ-e-n-d-i" şeklinde yazılır. Bu kelime, genellikle kuzu eti ve patlıcan püresinden oluşan bir yemek tarifini ifade eder. "Hünkarbeğendi
" adı, Osmanlı döneminde padişahların beğendiği bir yemek olduğu için bu ismi almıştır. TDK'YA GÖRE "HÜNKARBEĞENDİ" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI Hünkarbeğendi kelimesinin doğru yazılışı:
Hünkarbeğendi kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "Hünkarbeğendi
" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı ise Hünkar beğendi
şeklindedir. HÜNKARBEĞENDİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
"Hünkarbeğendi," Türk mutfağına ait geleneksel bir yemektir. Bu yemek, genellikle kuzu etiyle yapılan bir ragu sosuyla servis edilen, üzerine de patlıcan püresi eklenmiş bir lezzettir. Patlıcan püresi genellikle yoğurt, un, tuz ve beyaz peynir ile hazırlanır.
Bu yemeğin adı, Osmanlı döneminde padişahların beğendiği bir yemek olduğu için "Hünkarbeğendi" olarak anılmıştır. Padişahın beğenisini kazanan bu yemek, zamanla geleneksel Türk mutfağında önemli bir konuma gelmiştir.
Hünkarbeğendi, özel bir lezzet ve görsel bir şölen sunan, Türk mutfağındaki özgün yemeklerden biridir.