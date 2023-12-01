Hünkarbeğendi nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre Hünkarbeğendi mi, hünkar beğendi mi?

," Türk mutfağına özgü bir yemek adıdır ve Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "h-ü-n-k-a-r-b-e-ğ-e-n-d-i" şeklinde yazılır. Bu kelime, genellikle kuzu eti ve patlıcan püresinden oluşan bir yemek tarifini ifade eder. "" adı, Osmanlı döneminde padişahların beğendiği bir yemek olduğu için bu ismi almıştır.Hünkarbeğendi kelimesi, TDK'nin belirlediği doğru yazımıyla "" şeklindedir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. En sık yapılan hatalı kullanılışı iseşeklindedir."Hünkarbeğendi," Türk mutfağına ait geleneksel bir yemektir. Bu yemek, genellikle kuzu etiyle yapılan bir ragu sosuyla servis edilen, üzerine de patlıcan püresi eklenmiş bir lezzettir. Patlıcan püresi genellikle yoğurt, un, tuz ve beyaz peynir ile hazırlanır.Bu yemeğin adı, Osmanlı döneminde padişahların beğendiği bir yemek olduğu için "Hünkarbeğendi" olarak anılmıştır. Padişahın beğenisini kazanan bu yemek, zamanla geleneksel Türk mutfağında önemli bir konuma gelmiştir.Hünkarbeğendi, özel bir lezzet ve görsel bir şölen sunan, Türk mutfağındaki özgün yemeklerden biridir.