HDP belediye başkan adayları 2023/2024 - HEDEP belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), yerel seçim stratejisini açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) Türkiye genelinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminin belirdiğini açıkladı. MYK'nın önerisinin Parti Meclisi'nde değerlendirileceğini ve kararın burada alınacağını belirten Doğan, daha önce birinci ve ikinci oldukları yerlerde kendi adaylarıyla seçime girmeyi kararlaştırdıklarını ancak Batı'daki büyükşehirlerde, kayyum atanmaması koşuluyla, iktidar ve muhalefet partileriyle işbirliği yapma olasılığını da değerlendirdiklerini söyledi.Doğan, MYK'nın kapsamlı bir şekilde değerlendirdiği bu kararın, Parti Meclisi'nde öneri olarak ele alınacağını vurguladı. 15 Ekim'deki olağanüstü kongreleri sonrasında Türkiye genelinde yapılan halk buluşmalarında dile getirilen taleplerin MYK'nın ana gündem maddesi olduğunu belirten Doğan, HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Hakkari'deki konuşmasında halkın genel olarak kendi adaylarıyla seçime girmelerini istediğini hatırlattı.Parti, birinci ve ikinci oldukları yerlerde aday adayı başvurularını 27 Kasım'da başlattıklarını ve 10 Aralık'a kadar devam edeceğini duyurmuştu. Batı illerinde de komisyonların kurulduğunu ve aday adayı başvurularını almaya başladıklarını belirten Doğan, Türkiye genelinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmek için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti.HEDEP'in seçim stratejisi "kent uzlaşısıyla kazanmak" olarak açıklandı. Bu kavram, şehirdeki her sesi duymaya çalışmayı ve aday belirlerken geniş kesimlere ulaşıp herkesin görüşünü dikkate almayı içeriyor. Doğan, HEDEP'in geliştirdiği ön seçim modelinde sadece parti üyelerinin değil, demokratik kitle örgütleri, aileler ve geçmişte emek vermiş kişilerin de katılımıyla adayların belirleneceğini belirtti. Bu yaklaşımla belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin ön seçimle belirleneceği ifade edildi.HEDEP, seçim işbirliği için belirlediği koşullar arasında belediyelere kayyum atanmaması, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin sona erdirilmesi gibi maddeleri bulunduruyor. HEDEP yöneticileri, seçim işbirliğinin şeffaf ve görünür bir şekilde yapılması gerektiğini vurguluyor. İstanbul, Adana, Mersin gibi büyükşehirlerde ise CHP ile seçim işbirliği yapılıp yapılmayacağı merak konusu. HEDEP yetkilileri, bu konuda ciddi anketler yaptıklarını ve işbirliği getirecek partinin kendilerine yönelik yaklaşımının belirleyici olacağını ifade ediyor. Bu çerçevede, İstanbul'da HEDEP'in güçlü olduğu ilçelerde adaylarını destekleme olasılığı da gündemde. Doğan, "kent hakkı için emek veren herkesin katılımı ve uzlaşısı ile belirleyeceğiz adaylarımızı" diyerek, kayyum rejimine karşı mücadelelerini yerel seçimlerle sürdüreceklerini belirtti.