Haber Tarihi: 05 Temmuz 2023 10:26 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 10:26

Haziran ayı enflasyonu açıklandı mı 2023 TÜİKHaziran ayı enflasyon oranı (TÜFE) ne kadar?

2023 Haziran ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur zammında belirleyici olacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklandı. Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde ise yüzde 38,55 oldu. İşte 2023 Haziran ayı enflasyon oranı...

Haziran ayı enflasyonu açıklandı mı 2023 TÜİKHaziran ayı enflasyon oranı (TÜFE) ne kadar?
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Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı. Haziran ayı Enflasyon oranları, yapılacak olan zam dolayısıyla memur ve emeklinin gündemini oluşturuyordu. Yapılan açıklamaya göre netlik kazanan enflasyon rakamları, yıllık %38,21, aylık %3,92 artış gösterdi. Peki, Haziran 2023 enflasyon oranları ne yönde? İşte, o konu hakkında TÜİK'den alınan detaylı bilgiler...
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.21, bir önceki aya göre ise yüzde 3.92yükseldi. 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 olurken 12 ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 39.54, aylık enflasyon ise yüzde 0.04 olarak açıklanmıştı.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2023

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2023

TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.


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