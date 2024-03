Hatayspor Fenerbahçe izle, FB Hatayspor maçı canlı linki beinsports

HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını son yaptığı idmanla tamamlarken, Teknik Direktör İsmail Kartal da oyuncularına, "Her maçımız final. Artık telafisi olmayan haftalara giriyoruz. Rakiplerimize bakmadan çıkıp her maçımızı kazanmalıyız" dediği öğrenildi. MKE Ankaragücü'ne yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-lacivertli takımda tecrübeli çalıştırıcının yanında kaptanlar da yaptıkları toplantılarda hafta boyunca moral olarak takımı ayağa kaldırdı. Kartal, bugüne kadar yol kazaları yaşasalar da iyi performans gösterdiklerini belirterek, "Her takım gibi biz de hesapta olmayan kayıplar yaşadık. Kimseye değil kendimize bakmalıyız. Ben size güveniyorum. Siz de ne kadar güçlü bir takım olduğumuzun farkındasınız. Bu yüzden Hatay deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmemeliyiz" ifadelerini kullandı. Eksiklerin kendilerine fazla etkilemeyeceğini de aktaran sarı-lacivertli kulübün teknik patronunun, "Takımımızda sakat ve cezalı olan isimler var. Fakat hepinizin her an oynayacakmış gibi hazır olduğunuzu biliyorum. Her zaman en hazır 11'i sahaya çıkarıyorum. Yine aynısını yapacağım. Rakibimiz son haftalarda istediği sonuçları alamasa da mücadele etmeden hiçbir maç kazanılmıyor. Bunun bilincinde ilk dakikadan, son ana kadar mücadeleci oyunumuzu ortaya koyalım" diye konuştuğu bildirildi.Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Mersin Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesinde aynı statta maç oynanması takımlarda endişe yarattı. TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta mücadelesinde Yeni Mersin İdmanyurdu ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi. Aynı statta 2 Mart Cumartesi günü Süper Lig'de Hatayspor ile Fenerbahçe'nin karşılaşacak olması zeminin durumu konusunda teknik heyet ve takımları endişelendirdi. Üst üste 2 gün içinde 2 maçın oynanacak olmasından dolayı Mersin Stadyumu'nun zemininin bozulmasından korkulurken, 1 Mart Cuma günü saat 14.00'te başlayan Yeni Mersin İdmanyurdu-Esenler Erokspor maçının ardından bakım ve onarım çalışmalarına hemen başlandı. Öte yandan Sarı-lacivertli yönetim bugünkü Hatayspor maçının oynanacağı Mersin Stadı'nda bir gün önce yani cuma günü Mersin İY-Esenler Erok karşılaşmasının verilmesine tepki gösterdi. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu ve Mersin İY'ye farklı bir stadın belirlenmesini talep etti. Başvuruda, aynı statta üst üste iki maç oynanmasının zemini olumsuz etkileyeceğini, futbolcu sağlığı açısından risk taşıyacağı vurgulandı. Federasyon ise bu talebi reddetti. Fenerbahçe'nin, başvurusunda Gençlerbirliği örneğini vermesi de işe yaramadı. Polemiklerin odağındaki Eryaman Stadı'nın zemininin bozulmaması adına, TFF aynı stadyumu kullanan diğer takım olan Gençlerbirliği'nin maçlarını bir süredir Aktepe Stadı'nda oynatıyor.Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.28. Hafta karşılaşması bugün saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.Erce, Rivas, Burak, Maksimovic, Cemali, Massanga, Görkem, Boudjemaa, Ömer Faruk, Fernandes, Halil.Livakovic; Osayi Samuel, Çağlar, Bonucci, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.Fenerbahçe haftaya topladığı 70 puanla ikinci sırada giriyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, geride kalan 27 haftada 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ile sahadan ayrıldı.Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor 28. haftaya topladığı 29 puanla 16. sırada giriyor. Hatay ekibi, oynadığı 27 karşılaşmada 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 32 sarsarken kalesinde ise 37 gole engel olamadı.Fenerbahçe'de sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King forma giyemeyecek. Cezalı Djiku'da karşılaşmada görev yapamayacak. Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun süredir formasından uzak kalan Fred, kadroda yer aldı. İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Brezilyalı oyuncu formasına kavuşacak.Edin Dzeko, geçtiğimiz sezon İnter ile Şampiyonlar Ligi Finali oynadıktan kısa süre sonra Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Boşnak yıldız kısa sürede lider kişiliğiyle takım üzerinde etkisini gösterdi ve kaptanlığa getirildi. Her konuda İsmail Kartal'ın en büyük yardımcılarından biri olan 37 yaşındaki forvet, kupada gelen Ankaragücü yenilgisinin ardından harekete geçti. Dzeko, bugün Hatayspor ile oynayacakları kritik maç öncesi arkadaşlarına motivasyon konuşması yaptı. Takım konuşması yapan Edin Dzeko, ''Hedefimiz tüm kulvarlarda sonuna kadar gitmekti. Ancak Türkiye Kupası'nda yol kazası yaşadık. Kötü bir yenilgi aldık. Gerekli dersleri çıkarıp bunu bir an önce unutmamız lazım. Çünkü önümüzde kazanabileceğimiz 3 kupa daha var'' dedi. Dzeko, birlik olmaları gerektiğinin altını çizerek, ''Birlik olduğumuzda neler yapabileceğimizi, neler başardığımızı kırdığımız rekorlarla, tarihi galibiyet serileriyle gösterdik. Hatayspor maçında bunu yeniden ispatlayalım. Birlikte mücadele ederek, taraftarımızın da desteğiyle her şeyi başarabiliriz'' ifadelerini kullandı.