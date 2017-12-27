Hande Yener, Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı! Hande Yener'den şok

Hande Yener, Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını neden paylaştı? sorusunun yanıtı haberimizde... Seren Serengil ile Hande Yener'in atışması uzun süre sürdü. İşte tüm detaylar...

27 Aralık 2017 11:27
Hande Yener, Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı! Hande Yener'den şok
Seren Serengil ile Hande Yener'den olay atışma! Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmasıyla birlikte ilginç gelişmeler yaşandı. Peki Seren Serengil, Hande Yener'e ne yanıt verdi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz.
HANDE YENER, SEREN SERENGİL'İN ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Seren Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını Instgaram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaştı.

SEREN SERENGİL'DEN HANDE YENER'E CEVAP

Hande Yener'in skandal paylaşımından sonra Seren Serengil Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:" Berna beni evden çıkarmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil.Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi."

HANDER YENER'DEN BİR PAYLAŞIM DAHA

Bu paylaşım bir süre sonra sonra sayfadan kaldırıldı ve Yener bu kez şu notu paylaştı: Ben silmedim Instagram müstehcen bulmuş...

Hande Yener ve Seren Serengil birbirine girdi....


SEREN SERENGİL'DEN FOTOĞRAFLI YANIT

Seren Serengil ise İnstagram hesabından "Bu kafalar hangi kafalar Hande" mesajlı bir fotoğraf paylaştı.



Hande Yener instagram hesabından, 17 Şubat 2007 tarihinde Habertürk.com'da yer alan Seren Serengil'in 15 yaşında uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını itiraf ettiğine ilişkin haberi paylaştı. 


 

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