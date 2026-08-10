Halk Bankası EFT işlemi yapılabilen saat aralığını resmi sitesinde öğleden önce sekiz buçuk ile öğleden sonra dört buçuk olarak duyurmaktadır. Soruda konusu geçen gece tabiri son işlem saati olan öğleden sonra dört buçuğu aşmaktadır. Eğer bu süre içerisinde kişi EFT işlemi gerçekleştirseydi işlemin yapıldığı gün içerisinde başka bankaya fon transferi yapılmış olurdu. Ancak Halk Bankası gece yapılan EFT ne zaman hesaba geçer dendiğinde saat dilimi aşıldığından dolayı gece yapılan EFT işlemi sonraki gün belirlenen EFT işlem saatinde yapılır. Eğer elektronik fonların transferi sistemi üzerinden aktarım yaptığınız gün cuma öğleden sonra dört buçuksa işleminiz pazartesiye sarkacaktır. Bunun sebebin hafta sonu bankaların tatil olmasıdır. Halk Bankası EFT saatleri yapacağınız işlemler için çok önemlidir.



Halk Bankası EFT Nasıl Yapılır?





Elektronik fonların transferi yani basitçe EFT işlemi Halk Bankası'nın değişik araçları kullanılarak yahut bizatihi iletişime geçilerek yapılabilmektedir. Bu yöntemler; En çok tercih edilenlerin başında gelen online biçimde internet bankacılığı vasıtası kullanılarak yapma, benzer bir diğer yöntem mobil bankacılık yani Halk Bankası Dialog uygulamasında gerçekleştirme, bunun yanında müşteri hizmetleri aracılığı ile telefon bankacılığı şeklinde yapma, son olarak klasik yöntem olan şubeye gitme yahut ATM üzerinden gerçekleştirme olarak ayrılabilir. Halk Bankası gece yapılan EFT ne zaman hesaba geçer sorusunun cevabını öğrenmemizin ardından işlemin nasıl yapılacağını yani Halk Bankası EFT nasıl yapılır onun aşama ve yöntemlerinden bahsetmek yerinde olacaktır.





İnternet bankacılığı üzerinden Halk Bankası EFT işlemi: Şifresi bulunmayan kullanıcılar şifrelerini temin etmelerinin ardından Halk Bankası resmi sitesi üzerinden giriş yaparak para transferi başlığının içinde yer alan EFT seçeneğini seçtikten sonra aktarılması istenen miktarı girerek işlemi kolayca uzaktan gerçekleştirebilir. İşlem için tahsil edilen ücret 1,86 liradır.

Mobil uygulama olan Dialog üzerinden EFT işlemi: Uygulama mağazalarından indirebileceğiniz Halk Bankası Dialog uygulamasından para transferi sekmesine giriş yaparak EFT tercihi ile rahatlıkla fon aktarımı yapabilirsiniz. Tahsil edilen EFT ücreti 1,86 liradır.

1,86 liradır. Müşteri hizmetleri aracılığı ile telefon bankacılığı şeklinde EFT işlemi: Müşteri hizmetlerine bağlanarak EFT işlemi yapmak istediğinizi bildirdiğini takdirde gerekli personel yardımcı olacaktır. EFT tahsil ücreti 3,76 lira olarak belirlenmiştir.

Şubeye giderek gerçekleşen EFT işlemi: En yakın Halk Bankası şubesine giderek işlem artırabilirsiniz. Düzenli EFT ücreti ise 3 liradır.

Atm üzerinden yapılan EFT işlemi: Çevrenizde bulunan bir Atm ile başka bankaya fon gönderebilirsiniz.

Halk Bankası EFT Sorgulama





Örneğin Halk Bankası gece yapılan EFT ne zaman hesaba geçer sorusunun doğrudan yanıtını bu sorgulama ile bahsi geçen kanallar aracılığıyla yapabilirsiniz. Şunu eklemek gerekir ki bu durum nadiren gerçekleşmektedir. Yalnızca olağan seyrin dışında bir durumla karşılaşılırsa EFT işlemi 5 ila 30 dakika içerisinde gerçekleşmez.



