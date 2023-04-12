Gürsel Tekin aday mı? CHP'nin listelerinde değişim!

Cumhuriyet Halk Partisi CHP'nin 14 Mayıs parlamento seçimi için hazırladığı milletvekili aday listesi basına sızdı. 27. Yasama döneminde İstanbul milletvekili olan bazı isimler 28. Dönem için hazırlanan aday listesinde yer almadı.
Daha önce Gürsel Tekin bu dönem milletvekili adaylığı başvurusunda bulunmayacağını açıklamıştı. İstanbul Milletvekili olan Mahmut Tanal'ın da Urfa'dan aday gösterildiği öğrenildi. İstanbul milletvekili aday listesinde yer almayan isimler şöyle:
Ünal Çeviköz
Ali Şeker
Aykut Erdoğdu
Emine Gülizar Emecan
Gürsel Tekin
Mahmut Tanal
Mehmet Bekaroğlu
Akif Hamzaçebi
Sezgin Tanrıkulu
Cihangir İslam
Sibel ÖzdemirTuran Aydoğan
Ankara'da listelerde yer almayan mevcut milletvekilleri ise şöyle sıralandı:
Haluk Koç
Levent Gök
Bülent Kuşoğlu
Ali Haydar Hakverdi
Nihat Yeşil
Servet Ünsal
Yıldırım Kaya
Ankara Milletvekili Haluk Koç'un adaylık başvurusu yapmadığı biliniyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: