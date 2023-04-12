Gürsel Tekin aday mı? CHP'nin listelerinde değişim!

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Cumhuriyet Halk Partisi CHP'nin 14 Mayıs parlamento seçimi için hazırladığı milletvekili aday listesi basına sızdı. 27. Yasama döneminde İstanbul milletvekili olan bazı isimler 28. Dönem için hazırlanan aday listesinde yer almadı.Daha önce Gürsel Tekin bu dönem milletvekili adaylığı başvurusunda bulunmayacağını açıklamıştı. İstanbul Milletvekili olan Mahmut Tanal'ın da Urfa'dan aday gösterildiği öğrenildi.Ünal ÇeviközAli ŞekerAykut ErdoğduEmine Gülizar EmecanGürsel TekinMahmut TanalMehmet BekaroğluAkif HamzaçebiSezgin TanrıkuluCihangir İslamSibel ÖzdemirAnkara'da listelerde yer almayan mevcut milletvekilleri ise şöyle sıralandı:Haluk KoçLevent GökBülent KuşoğluAli Haydar HakverdiNihat YeşilServet ÜnsalYıldırım KayaAnkara Milletvekili Haluk Koç'un adaylık başvurusu yapmadığı biliniyor.