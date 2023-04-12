Haber Tarihi: 12 Nisan 2023 10:57 - Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 10:57

Gürsel Tekin aday mı? CHP'nin listelerinde değişim!

CHP'nin güçlü olduğu metropollerden İstanbul ve Ankara'da geçen dönem milletvekili olan bazı isimler yer almadı. Peki, Gürsel Tekin aday mı? CHP'nin listelerinde değişim!

Gürsel Tekin aday mı? CHP'nin listelerinde değişim!
Abone Ol
Cumhuriyet Halk Partisi CHP'nin 14 Mayıs parlamento seçimi için hazırladığı milletvekili aday listesi basına sızdı. 27. Yasama döneminde İstanbul milletvekili olan bazı isimler 28. Dönem için hazırlanan aday listesinde yer almadı.
Daha önce Gürsel Tekin bu dönem milletvekili adaylığı başvurusunda bulunmayacağını açıklamıştı. İstanbul Milletvekili olan Mahmut Tanal'ın da Urfa'dan aday gösterildiği öğrenildi.

İstanbul milletvekili aday listesinde yer almayan isimler şöyle:

Ünal Çeviköz

Ali Şeker

Aykut Erdoğdu

Emine Gülizar Emecan

Gürsel Tekin

Mahmut Tanal

Mehmet Bekaroğlu

Akif Hamzaçebi

Sezgin Tanrıkulu

Cihangir İslam

Sibel Özdemir

Turan Aydoğan

Ankara'da listelerde yer almayan mevcut milletvekilleri ise şöyle sıralandı:

Haluk Koç

Levent Gök

Bülent Kuşoğlu

Ali Haydar Hakverdi

Nihat Yeşil

Servet Ünsal

Yıldırım Kaya

Ankara Milletvekili Haluk Koç'un adaylık başvurusu yapmadığı biliniyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Okan Buruk'tan flaş açıklamalar! Galatasaray Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
Koza Polyester ne zaman işlem görecek? KOPOL halka arz hisse borsada ne zaman işlem görecek? Gündem Koza Polyester ne zaman işlem görecek? KOPOL halka arz hisse borsada ne zaman işlem görecek?
Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap; 'Bu namertçe hareket' Galatasaray Erden Timur'dan Fenerbahçe'ye cevap; "Bu namertçe hareket"
Europower enerji halka arz oransal mı, eşit mi? Europower enerji halka arz ne zaman işlem görecek? Gündem Europower enerji halka arz oransal mı, eşit mi? Europower enerji halka arz ne zaman işlem görecek?
İşte Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihi! Beşiktaş İşte Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihi!
Gürsel Tekin aday mı? CHP'nin listelerinde değişim! Gündem Gürsel Tekin aday mı? CHP'nin listelerinde değişim!
Okan Buruk: 'Galibiyetten başka bir şey düşünmeyin' Galatasaray Okan Buruk: "Galibiyetten başka bir şey düşünmeyin"
İrfan ve Arao'ya Jesus desteği Fenerbahçe İrfan ve Arao'ya Jesus desteği
Fenerbahçe pes etmiyor! Fenerbahçe Fenerbahçe pes etmiyor!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Liverpool pimi çekti: Jude Bellingham
2
Yabancıda İngiltere modeli
3
Bayern Münih'ten Gonçalo Ramos'a 100 milyon euro!
4
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
5
Carlo Ancelotti'den Chelsea açıklaması
6
Gedson Fernandes'e dev ilgi!
7
Fenerbahçe maçında tartışma yaratan pozisyon!

SON HABERLER

yukarı ok