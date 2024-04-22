Gümüş neden düştü, düşüyor? Gümüş yükselir mi? 2024

Gümüşte bu sabah saatlerinde 28$ altına varan bir düşüş hareketi ön plana çıkıyor. Kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki hareketini koruyan gümüşte kanal sınırları yakın vadeye ilişkin olarak 27$ – 30$ bandını işaret etmeye devam ediyor.

Mevcut geri çekilmenin hızlanması durumunda kanal desteğinin geçtiği 27$ seviyesini yakından izleyeceğiz, zira bu seviyenin aşağı yönlü kırılması kanalın da kırılmasına yol açacağından düşüşlerin ivme kazanmasına sebep olabilir. 27$ öncesinde 27,70$ ve 27,40$ destekleri takip edilecek. Yukarıda ise 28$ ve 28,30$ seviyeleri direnç konumunda.

Dirençler : 28.05 / 28.20 / 28.40