Gümüş neden düştü, düşüyor? Gümüş yükselir mi? 2024

Gümüşte bu sabah saatlerinde 28$ altına varan bir düşüş hareketi ön plana çıkıyor. Kısa vadeli yükseliş kanalı içerisindeki hareketini koruyan gümüşte kanal sınırları yakın vadeye ilişkin olarak 27$ – 30$ bandını işaret etmeye devam ediyor.
Mevcut geri çekilmenin hızlanması durumunda kanal desteğinin geçtiği 27$ seviyesini yakından izleyeceğiz, zira bu seviyenin aşağı yönlü kırılması kanalın da kırılmasına yol açacağından düşüşlerin ivme kazanmasına sebep olabilir. 27$ öncesinde 27,70$ ve 27,40$ destekleri takip edilecek. Yukarıda ise 28$ ve 28,30$ seviyeleri direnç konumunda.
Dirençler : 28.05 / 28.20 / 28.40
Destekler : 27.85 / 27.70 / 27.5
Gümüş Fiyatları Nasıl Belirlenir?
Gümüş fiyatları, gümüşe olan arz ve talebin serbest piyasa koşullarında oluşturduğu dengeye göre belirlenir. Gümüş fiyatlarını takip etmek için genellikle ons başına dolar cinsinden ifade edilen spot gümüş fiyatı kullanılır."
Gümüş spot fiyatı, fiziksel olarak gümüş alıp satmak yerine, çoğunlukla türev ürünlerin işlem gördüğü piyasalarda oluşur. Bu piyasalar arasında Londra, Zürih, New York, Chicago, Çin ve Hong Kong gibi önemli finans merkezleri bulunur. Bu piyasalardan elde edilen fiyatlar, gümüş spot fiyatının belirlenmesine referans sağlarlar.
Spot gümüş fiyatı, gümüşün uluslararası piyasalardaki şu anki fiyatını yansıtırken, aynı zamanda COMEX gibi borsalarda gümüş için aktif olarak işlem gören vadeli işlem sözleşmeleri de bulunmaktadır. Gümüş vadeli işlem sözleşmesi, belirli bir miktar ve kalitedeki gümüşün belirli bir tarihte ve fiyatta teslim edilmesi için yapılan bir anlaşmadır. Gümüş vadeli işlem sözleşmeleri, organize veya tezgahüstü borsalarda işlem görür. Gümüş vadeli işlem sözleşmeleri, yatırımcılara hem spekülasyon hem de riskten korunma imkanı sunar. Örneğin bir yatırımcı, gümüş fiyatlarının yükseleceğini düşünerek alım yönünde bir vadeli işlem sözleşmesi alabilir. Ya da bir yatırımcı, gümüş fiyatlarının düşeceğini düşünerek bir gümüş vadeli işlem sözleşmesi satabilir.
Gümüş Yatırımının Avantajları Neler?
Gümüş, altın gibi kıymetli bir metal olup, küresel krizler ve ekonomik belirsizlikler sırasında güvenli bir liman olarak görülür. Bu yüzden, paranın değer kaybettiği dönemlerde gümüş enflasyondan korunmak için iyi bir araç olabilir.
Gümüş, sanayi sektöründe yaygın olarak kullanılan bir metaldir ve portföylere yatırılan temel bir finansal emtiadır. Birçok endüstri, yüksek iletkenliği ve paslanmaya karşı direnci nedeniyle gümüş kullanır. Bu sebeple özellikle 5G, güneş enerjisi ve elektrikli araçlar gibi teknolojik alanlardaki yenilikler gümüş talebini olumlu etkilemektedir.
Gümüş, altından sonra küresel düzeyde akla gelen en önemli kıymetli metal konumundadır. Bu yüzden birçok analist güncel olarak gümüş yorumlarını yatırımcılarla paylaşır ve gümüş ile ilgili birçok temel ve teknik rapora kolayca ulaşılabilir.
Gümüş piyasasının, altına nazaran biraz daha sığ olduğu doğrudur, ancak buna rağmen değerli metaller içerisinde yine de likiditesi yüksek enstrümanlardan biridir.
Gümüş, diğer değerli metallerden daha düşük maliyetli bir yatırım aracı olarak kabul edilebilir. Bu özelliği gümüşü, altın gibi diğer metallerin yüksek fiyatlarına kıyasla, daha erişilebilir kılar ve küçük yatırımcıların bile gümüşe yatırım yapabilmesini sağlar.
Bazı analistler altın gümüş rasyosunun tarihi açıdan yüksek seyrettiğini düşünüyorlar. Bu görüşteki piyasa uzmanlarının gümüş yorumuna göre, bu oran gelecekte düşebilir ve gümüşün getiri performansı altından daha iyi olabilir.
Gümüşe yatırım yapmanın farklı seçenekleri vardır. Gümüş fiziksel olarak satın alınabilir, borsa yatırım fonları (ETF), vadeli sözleşme ya da opsiyonlar kullanılabilir veya Foreks piyasasında fiyat beklentisi alınıp satılabilir.
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