Haber Tarihi: 09 Şubat 2025 18:34 - Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 18:34

GS ADS maçı izle, Galatasaray Adana Demirspor maç yayını linki

Galatasaray Adana Demirspor maçı canlı yayın linki izle | Galatasaray Adana Demirspor maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Galatasaray Adana Demirspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçı şifresiz izleme detayları

GS ADS maçı izle, Galatasaray Adana Demirspor maç yayını linki
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bein Sports Galatasaray Adana Demirspor maçı linkiTrendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI, TIKLA



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GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE




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