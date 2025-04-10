Haber Tarihi: 10 Nisan 2025 17:48 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 17:48

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Green Card çekilişi

Green Card sonuçları sorgulama ekranı dvprogram.state.gov ile erişime açılacak. Amerika'da oturum ve çalışma izni elde etmek isteyen adaylar, Green Card başvurularının ne zaman belli olacağını sorguluyor. Peki, Green Card ne zaman açıklanacak?

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Green Card çekilişi
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Ekim-Kasım aylarında başvuruların kabul edildiği ABD Yeşil Kart başvurusunda bulunanlar sonuçların açıklanacağı tarih gündemde yerini almaya devam ediyor. Green Card sonucu "dvlottery.state.gov" internet sitesi üzerinden açıklanacak. Peki, 2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz net değil. Ancak geçtiğimiz sene Green Card sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde dvprogram.state.gov sitesinden açıklanmıştı. Bu sene de sonuçların Mayıs ayı başında açıklanması bekleniyor.

GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Green Card başvuru sonuçlarına www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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