Haber Tarihi: 26 Eylül 2024 15:32 - Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 15:32

Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025

ABD'de vatandaşlık elde etme imkanı sağlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için geri sayım devam ediyor. Başvurular belirtilen tarihler aralığında online olarak yapılacak. Peki, Green Card (Yeşil Kart) başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2024-2025
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2024 Green Card başvuru tarihleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hayali kuran binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Green Card başvuruları her yıl Ekim/Kasım aylarında yapılıyor.

Geçtiğimiz yıl başvurular 4 Ekim 2023 ile 7 Kasım 2023 tarihleri arasında alındı.

Bu yılın başvuru takvimi ise henüz netlik kazanmadı.
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