Glasgow Rangers Fenerbahçe maçı (TRT 1 izle linki)

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff rövanş maçında Glasgow Rangers ile Fenerbahçe Ibrox Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi linke tıklayarak TRT 1'den izleyebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Glasgow Rangers ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Avrupa Ligi mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 147 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken 46 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 206 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 187 gole engel olamadı.Rangers maçının taktik planını hazırlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sürprizi Anderson Talisca olacak. Transferinden bu yana tam anlamıyla kadroya monte edilmesi beklenen Talisca, Jose Mourinho tarafından Rangers rövanş karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürülecek. Portekizli hocanın, sambacının şut yeteneği ile oyun zekasına çok güvendiği ve bu karşılaşmaya özel olarak hazırladığı öğrenildi. Özellikle gol noktasında "Sana ihtiyacım var. Neden transfer edildiğini bize kanıtla" diyen Mourinho, tecrübeli oyuncudan sahada kilit adam rolünü üstlenmesini bekliyor. Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı yıldız, şu ana kadar 10 maçta forma giyip 4 gol kaydetti.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımı ile karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi, Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcı, 6 kez ilk maçta yenildiği turları geçti. Mourinho, Porto'da 2003'te UEFA Kupası çeyrek finalinde Panathinaikos'u 2-0'dan gelip geçti. Deneyimli çalıştırıcı, Chelsea'de 2004-05'te Şampiyonlar Ligi son 16'da Barcelona'yı 2-1'in rövanşında 4-2 yendi. Ayrıca Chelsea'de 2013-14'te Devler Ligi'nde PSG'yi de 3-1'in rövanşında 2-0 eledi. 2021-22'de Roma'da 3 kez geri dönen Mourinho, Fenerbahçe'de aynı başarıyı arıyor.UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu ilk maçında İskoçya'nın Rangers ekibine kendi sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe için tur zora girdi. Sarı lacivertliler, Avrupa'da çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak. Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak. Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak. Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de mağlup olduğu rakibini deplasmanda devirerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.Butland, Tavernier, Souttar, Pröpper, Rıdvan, Barron, Raskin, Jefte, Cerny, Diomande, Dessersİrfan Can, Djiku, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Szymanski, Kostic, Talisca, En-Nesyri, DzekoFenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak. Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.Fenerbahçe, İskoçya deplasmanına iki eksikle gidecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü ve Jose Mourinho taraftarından kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin, zorlu Rangers müsabakasında forma giyemeyecek.Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor. Sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında forma giyebilecek. İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ilk maçta kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel de formasına kavuşacak.Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin, kart görmeleri durumunda turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk maçında mücadele edemeyecek.Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 286. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarındaki 285 müsabakada 112'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşarken 61 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 389 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.