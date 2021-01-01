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Giannis'in dizinde "yapısal" bir hasar yok, ancak bu gece için "şüpheli"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun sol dizine çekilen MR'da herhangi bir yapısal veya bağ hasarı görülmediği ve geri dönüş zamanının henüz belirsiz olduğu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun sol dizine çekilen MR'da herhangi bir yapısal veya bağ hasarı görülmediği ve geri dönüş zamanının henüz belirsiz olduğu açıklandı.

Serinin 4. maçın üçüncü çeyreğinde sol dizini esneten Antetokounmpo'nun, 2-2 eşit durumda olan Doğu Konferansı Finalleri'nin bu geceki 5. maçında oynamasının "şüpheli" olduğu belirtildi.

Giannis sakatlığı pozisyonda aniden yere düşmüş ve birkaç dakika yerde kalmıştı.

Bucks süperstarı, bu sezon playofflarda oynadığı 15 maçta 28.2 sayı, 12.7 ribaund ve 5.2 asist ortalamalarına sahip.


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