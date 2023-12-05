Mahkumlara yönelik genel af yasası gündemdeki yerini korurken, Covid-19 izni yerine denetimli serbestlik uygulamasının genişleyeceği belirtiliyor.

Bu çerçevede, 120 bin civarındaki tutuklu ve hükümlüden 70-80 bininin cezalarının geri kalanını dışarıda tamamlaması öngörülüyor.

7. Yargı Paketi'nde genel af olup olmadığı ve Cumhurbaşkanı'nın af açıklamasının detayları merak konusu.

"Genel af çıkacak mı?" sorusuna yanıt veren Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Af çıkacak ben size söyleyeyim. Ama özel olacak ama genel ya da 3. tip denilen ceza indirimi şeklinde ancak bu tüm suçları kapsamayacak ve Anayasa Mahkemesi'ne bu mesele gidecek. Af düzenlemesinin kapsamı genişler mi bilinmez, geçmişte örnekleri oldu Rahşan Affı zamanında.

Şunu net söyleyebilirim ki, 29 Ekim 2023 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti bir af düzenlemesi görecek.