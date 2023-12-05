Haber Tarihi: 04 Aralık 2023 13:38 - Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 10:44

Genel af çıkacak mı?

Mahkumlar için beklenen genel af konusundaki iddialar ve gelişmeler Meclis gündemine oturuyor. Covid-19 izni yerine denetimli serbestlik uygulamasının genişlemesi, 120 bin tutuklu ve hükümlünün durumunu etkileyecek. Cumhurbaşkanının af açıklamasının detayları ve 7. Yargı Paketi'ndeki genel af beklentileri merakla bekleniyor.

Genel af çıkacak mı?
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Mahkumlara yönelik genel af yasası gündemdeki yerini korurken, Covid-19 izni yerine denetimli serbestlik uygulamasının genişleyeceği belirtiliyor.

 Bu çerçevede, 120 bin civarındaki tutuklu ve hükümlüden 70-80 bininin cezalarının geri kalanını dışarıda tamamlaması öngörülüyor.

7. Yargı Paketi'nde genel af olup olmadığı ve Cumhurbaşkanı'nın af açıklamasının detayları merak konusu.

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"Genel af çıkacak mı?" sorusuna yanıt veren Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Af çıkacak ben size söyleyeyim. Ama özel olacak ama genel ya da 3. tip denilen ceza indirimi şeklinde ancak bu tüm suçları kapsamayacak ve Anayasa Mahkemesi'ne bu mesele gidecek. Af düzenlemesinin kapsamı genişler mi bilinmez, geçmişte örnekleri oldu Rahşan Affı zamanında.

Şunu net söyleyebilirim ki, 29 Ekim 2023 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti bir af düzenlemesi görecek.
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