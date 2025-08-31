Gençlerbirliği puana hasret kaldı!

Süper Lig'in 4. hafta maçında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.
Süper Lig'e 4 yıl sonra geri dönen Gençlerbirliği, ilk 4 haftada puan alamadı.
Samsunspor, Antalyaspor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Fenerbahçe karşısında da puan alamayan kırmızı-siyahlılar, ligde son sırada bulunuyor.
