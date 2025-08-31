Gençlerbirliği - Fenerbahçe Maçı Canlı İzle (Şifresiz İzle)

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Gençlerbirliği ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Sarper Barış Saka karşılaşmanın VAR hakemi olarak görev alacak.Avrupa müsabakası nedeniyle ligde ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, açılışı 2. hafta Göztepe deplasmanında yapmış ve rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.Ligde geçtiğimiz hafta ise taraftarı önünde Kocaelispor'u 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, ilk galibiyetini elde etmişti.Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 19:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.Gökhan, Pedro, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Metehan, Traore, Göktan, Koita.Livakovic, Brown, Çağlar, Skriniar, Oğuz, Alvarez, Fred, İrfan Can, Nene, Talisca, En-NesyriFenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında takımın başında Zeki Murat Göle bulunacak.Sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu, dün teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayırma kararı almıştı.Mourinho'nun yokluğunda takımın başında Gençlerbirliği karşısında Göle yer alacak.Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Cenk Tosun ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerine devam ediliyor.Bu isimlerin yanı sıra Benfica mücadelesinde sakatlık yaşayan Jhon Duran ve Nelson Semedo'nun müsabakada oynaması beklenmiyor.Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.Alvarez, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyebilecek.Öte yandan Kocaelispor karşısında ilk defa kadroya dahil olan Dorgeles Nene, söz konusu maçta şans bulamamıştı.Nene de teknik heyetin şans vermesi durumunda formayı ilk kez sırtına geçirecek.