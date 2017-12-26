Gençlerbirliği Bursaspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Gençlerbirliği-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Gençlerbirliği-Bursaspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

26 Aralık 2017 03:27
Gençlerbirliği Bursaspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Gençlerbirliği-Bursaspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği-Bursaspor karşı karşıya gelecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Gençlerbirliği-Bursaspor maçı naklen yayınlanacak.

26 Aralık Salı günü saat 18.30'da oynanacak maç, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Gençlerbirliği-Bursaspor maçı 26 Aralık Salı günü saat 18.30'dan itibaren A Spor'da şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.



Genel Bilgiler
- Gençlerbirliği ile Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.

- Son 10 yılda, Ümit Özat ile Paul Le Guen 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

- Ev sahibi takımda Diallo Guidileye, Serdar Özkan, Luccas Claro, Halil İbrahim Pehlivan, misafir takımda ise Sercan Yıldırım, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- 19.209 kişi kapasiteli Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.

Ev Sahibi

- Hakem Barış Şimşek yönetiminde çıktığı 22 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- Hakem Barış Şimşek yönetiminde çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Her iki takımda 4 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere tamamlandı.

- Gençlerbirliği 16 gol atarken, Bursaspor 15 golle karşılık verdi.

- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 8 maçta karşılıklı gol olurken, 2 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

- Gençlerbirliği 8 ve Bursaspor 2 maçta ilk golü atan taraf oldular.


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