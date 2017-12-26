Gençlerbirliği Bursaspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?



GENÇLERBİRLİĞİ-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupanın son 16 turunda oynanacak Gençlerbirliği-Bursaspor maçı naklen yayınlanacak.



26 Aralık Salı günü saat 18.30'da oynanacak maç, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



Gençlerbirliği-Bursaspor maçı 26 Aralık Salı günü saat 18.30'dan itibaren A Spor'da şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.







Genel Bilgiler . Kupanın son 16 turunda oynanacak Gençlerbirliği-Bursaspormaçı naklen yayınlanacak.26 Aralık Salı günü saat 18.30'da oynanacak maç, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.Gençlerbirliği-Bursaspor maçı 26 Aralık Salı günü saat 18.30'dan itibaren A Spor'da şifresiz naklen futbolseverler ile buluşacak.





- Son 10 yılda, Ümit Özat ile Paul Le Guen 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



- Ev sahibi takımda Diallo Guidileye, Serdar Özkan, Luccas Claro, Halil İbrahim Pehlivan, misafir takımda ise Sercan Yıldırım, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.



- 19.209 kişi kapasiteli Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.



Ev Sahibi



- Hakem Barış Şimşek yönetiminde çıktığı 22 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti.



Konuk Ekip



- Hakem Barış Şimşek yönetiminde çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti.



Son Karşılaşmalar



- Her iki takımda 4 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere tamamlandı.



- Gençlerbirliği 16 gol atarken, Bursaspor 15 golle karşılık verdi.



- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.



- 8 maçta karşılıklı gol olurken, 2 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.



- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.



- Gençlerbirliği 8 ve Bursaspor 2 maçta ilk golü atan taraf oldular.





- Gençlerbirliği ile Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası Tur 1/8 ilk maçında karşı karşıya geliyor.- Son 10 yılda, Ümit Özat ile Paul Le Guen 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.- Ev sahibi takımda Diallo Guidileye, Serdar Özkan, Luccas Claro, Halil İbrahim Pehlivan, misafir takımda ise Sercan Yıldırım, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 19.209 kişi kapasiteli Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.- Hakem Barış Şimşek yönetiminde çıktığı 22 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti.- Hakem Barış Şimşek yönetiminde çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti.- Her iki takımda 4 galibiyet elde ederken, 2 maç berabere tamamlandı.- Gençlerbirliği 16 gol atarken, Bursaspor 15 golle karşılık verdi.- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 8 maçta karşılıklı gol olurken, 2 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.- Gençlerbirliği 8 ve Bursaspor 2 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Gençlerbirliği-Bursaspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği-Bursaspor karşı karşıya gelecek.