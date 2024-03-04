Haber Tarihi: 04 Mart 2024 13:53 - Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 13:53

Gelinim Mutfakta bugün neden yok?

Kanal D ekranında sevilerek takip edilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, izleyicileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Heyecanla takip eden seyirciler bugünkü bölümü ekranlara gelmedi. Seyirciler ise Gelinim Mutfakta neden yok? 4 Mart 2024 Gelinim Mutfakta bugün yok mu? sorularına yanıt aradı.

Gelinim Mutfakta bugün neden yok?
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Geniş seyirci kitlesine sahip olan Gelinim Mutfakta programının sunucu Nursel Ergin ise programa heyecan katıyor. Sevilen yüz olması nedeniyle seyirciler programı severek izliyor. Yarışmacıları ve Sunucusu ile dikkatleri üzerine çeken Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı ilgi ile takip ediliyor. İzleyiciler ise programın ekrana gelmemesinin ardından Gelinim Mutfakta neden yok? Gelinim Mutfakta bugün yok mu? sorularını araştırdı.

GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK?

Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün seyircisi ile buluşuyor. Ancak, Gelinim Mutfakta yarışması sezon finali yapmıştır. Dolayısıyla yeni bölümü yayınlanmayacak.

GELİNİM MUTFAKTA

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Kanal D'nin eğlenceli yemek programı Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana geliyor!

Yeni sürprizleriyle, eğlenceli bölümleriyle, duygu dolu dakikalarıyla ve gerilim dolu Gelinim Mutfakta hafta içi her gün sizlerle...
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