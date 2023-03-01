Haber Tarihi: 01 Mart 2023 10:20 - Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 10:20

Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak? Son dakika Gaziantep'te okullar açılıyor mu?

Gaziantep'te okullar ne zaman açılıyor? Kahramanmaraş deprem felaketinin ardından tüm yurtta yarıyıl tatili uzatılmıştı. 71 ilde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugün 2. döneme başladı. Deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Peki, deprem bölgesi Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı!

Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak? Son dakika Gaziantep'te okullar açılıyor mu?
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Kahramanmaraş depreminin ardından, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa da eğitimin hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgeleri üç kategoriye ayrıldığını ifade eden Bakan Özer Gaziantep'te okulların açılacağı tarihi de paylaştı. Peki, deprem bölgesi Gaziantep'te okullar ne zaman açılacak? 

GAZİANTEP'TE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 40 bini aşkın can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı şekilde etkilediği 10 ilde eğitim öğretime ne zaman başlanacağına ilişkin açıklama yaptı.
Depremin can ve mal kaybına neden olduğu 10 ilde ise okulların kademeli olarak açılması kararlaştırıldı. Yapılan açıklamaya göre, 10 ilde okullar üç kategoride açılacak.

Özer, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve öğretime 1 Mart'ta başlanacağını, eğitim ve öğretime verilen arayı Gaziantep ve Osmaniye'de 13 Mart'a, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzattıklarını bildirdi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Deprem bölgesindeki okullar şehirlere göre farklı tarihlerde açılacak. 3 kategoride tarih belirlendi.

Bakan Özer şu açıklamaları yaptı;

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 Mart itibariyle eğitime başlıyoruz.

Adana'da ise okullar 13 Mart'ta açılacak.

İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye. Verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.


Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz."

ADANA'DA OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da eğitim ve öğretime başlama tarihinin 13 Mart'a ertelendiğini duyurdu.

Adana'da eğtimin 1 Mart'ta başlayacağı açıklanmıştı.
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