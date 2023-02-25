Gaziantep son dakika deprem! 25 Şubat Gaziantep deprem mi oldu?

GAZİANTEP'TE DEPREM Mİ OLDU? (25 ŞUBAT)



Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor. Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz. kaç şiddetinde soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Yaşanana artçı depremler yöre halkının psikolojisini olumsuz bir şekilde etkilerken, Gaziantep'te depremlerin sürekli yaşanması, afet bölgesi ilan edilen Gaziantep'te yaşayan halkın evlerine girmesini zorlaştırıyor. İşte son depremler listesi Kandilli

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ



KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA'DA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 15:41'de 4.7 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre deprem yerin 5,32 kilometre altında gerçekleşti.



AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Malatya Pütürge'de 4.7 büyüklüğünde, Hatay'da 4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.



KONYA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Tarih(TS) Büyüklük Yer 2023-02-24 17:01:57 4.3 Ereğli (Konya) 2023-02-24 16:54:48 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2023-02-24 16:52:02 1.8 Andırın (Kahramanmaraş) 2023-02-24 16:49:22 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) 2023-02-24 16:41:09 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2023-02-24 16:38:45 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 2023-02-24 16:38:16 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2023-02-24 16:33:39 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2023-02-24 16:30:58 2.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2023-02-24 16:30:52 1.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2023-02-24 16:27:42 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2023-02-24 16:23:06 2.1 Nurdağı (Gaziantep) 2023-02-24 16:22:16 1.8 Sumbas (Osmaniye) 2023-02-24 16:19:01 1.6 Nurdağı (Gaziantep) 2023-02-24 16:12:04 2.1 Gölbaşı (Adıyaman) 2023-02-24 16:11:27 2.6 Pütürge (Malatya) 2023-02-24 16:10:46 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ (25 ŞUBAT) GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ (25 ŞUBAT) Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer 2023-02-25 15:41:12 38.061 37.046 5.32 MW 4.7 Ekinözü (Kahramanmaraş) 2023-02-25 15:09:27 37.973 36.406 11.14 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş) 2023-02-25 15:00:50 38.144 38.524 7.0 ML 3.0 Sincik (Adıyaman) 2023-02-25 14:58:29 37.774 36.562 7.07 MW 3.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2023-02-25 14:56:28 38.305 37.551 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 2023-02-25 14:49:12 38.184 39.411 6.78 ML 1.5 Çermik (Diyarbakır) 2023-02-25 14:48:16 37.237 36.917 7.37 ML 2.2 Nurdağı (Gaziantep) 2023-02-25 14:45:53 37.055 36.574 7.0 ML 2.4 İslahiye (Gaziantep) 2023-02-25 14:43:47 38.452 39.588 7.0 ML 2.1 Maden (Elazığ) 2023-02-25 14:38:09 37.833 37.488 7.7 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 2023-02-25 14:34:45 37.727 37.434 7.0 ML 2.1 Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 2023-02-25 14:31:22 38.132 37.863 7.0 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) 2023-02-25 14:26:44 37.136 36.671 7.0 ML 2.4 İslahiye (Gaziantep) 2023-02-25 14:21:24 37.434 37.174 13.55 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 2023-02-25 14:20:30 38.193 38.722 7.06 ML 1.9 Pütürge (Malatya) 2023-02-25 14:08:51 38.228 38.567 7.0 ML 2.3 Battalgazi (Malatya) 2023-02-25 14:03:58 37.874 37.815 7.0 ML 1.6 Gölbaşı (Adıyaman) 2023-02-25 14:01:27 36.793 36.442 7.0 ML 2.6 Hassa (Hatay) 2023-02-25 13:54:18 38.114 38.524 7.03 ML 2.2 Sincik (Adıyaman) 2023-02-25 13:48:18 38.184 38.689 8.42 MW 3.7 Pütürge (Malatya) 2023-02-25 13:40:03 38.024 37.975 7.0 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) 2023-02-25 13:38:44 38.555 39.514 7.0 ML 1.7 Merkez (Elazığ) 2023-02-25 13:34:13 36.132 35.974 6.42 ML 2.6 Samandağ (Hatay) 2023-02-25 13:33:55 38.052 37.933 7.0 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 2023-02-25 13:27:11 37.989 34.051 7.0 MW 5.3 Bor (Niğde) 2023-02-25 13:24:52 38.165 37.874 7.0 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya) 2023-02-25 13:21:22 38.045 38.276 5.53 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) 2023-02-25 13:10:15 37.437 36.852 7.0 ML 2.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2023-02-25 13:07:10 38.147 38.552 7.0 ML 2.9 Sincik (Adıyaman) 2023-02-25 12:56:43 38.128 37.448 7.0 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 2023-02-25 12:55:48 38.824 37.373 8.33 ML 2.3 Gürün (Sivas) 2023-02-25 12:53:15 37.983 37.439 7.0 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 2023-02-25 12:44:28 37.963 37.602 7.02 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 2023-02-25 12:42:03 38.166 38.12 7.01 ML 3.0 Yeşilyurt (Malatya) 2023-02-25 12:36:35 38.197 37.494 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 2023-02-25 12:32:53 40.652 42.812 7.1 ML 2.8 Selim (Kars) 2023-02-25 12:21:14 38.244 37.686 7.0 ML 2.5 Elbistan (Kahramanmaraş) 2023-02-25 12:17:20 37.789 36.35 7.0 ML 2.4 Andırın (Kahramanmaraş) 2023-02-25 12:13:04 38.224 37.85 7.0 ML 2.5 Doğanşehir (Malatya) 2023-02-25 12:04:37 37.902 36.409 7.0 ML 3.2 Göksun (Kahramanmaraş) 2023-02-25 11:58:39 38.386 37.491 7.0 MW 4.2 Darende (Malatya) 2023-02-25 11:57:37 36.159 36.016 6.29 ML 2.9 Samandağ (Hatay) 2023-02-25 11:53:32 38.42 37.499 7.0 ML 2.6 Darende (Malatya) 2023-02-25 11:44:44 36.3 36.019 7.0 ML 2.3 Arsuz (Hatay) 2023-02-25 11:40:04 38.274 38.236 6.9 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 2023-02-25 11:37:53 38.528 39.506 7.03 ML 2.5 Maden (Elazığ) 2023-02-25 11:34:36 37.206 36.67 9.97 ML 2.0 Bahçe (Osmaniye) 2023-02-25 11:32:14 37.174 36.81 7.41 ML 1.0 Nurdağı (Gaziantep) 2023-02-25 11:30:22 38.421 37.427 7.0 ML 1.8 Darende (Malatya) 2023-02-25 11:27:35 37.603 37.289 7.0 ML 2.1 Pazarcık (Kahramanmaraş) 2023-02-25 11:25:48 37.999 36.571 7.0 ML 3.5 Göksun (Kahramanmaraş) 2023-02-25 11:24:18 38.117 38.476 7.0 ML 2.3 Sincik (Adıyaman) 2023-02-25 11:18:54 38.817 37.393 7.04 ML 1.8 Gürün (Sivas) 2023-02-25 11:15:29 36.182 36.021 6.64 ML 2.1 Samandağ (Hatay) 2023-02-25 11:13:24 38.011 37.404 7.0 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 2023-02-25 11:09:23 38.226 38.742 7.15 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 2023-02-25 11:08:04 38.276 38.306 7.0 ML 2.2 Battalgazi (Malatya) 2023-02-25 11:06:34 38.043 38.153 7.0 ML 2.3 Çelikhan (Adıyaman) 2023-02-25 11:03:33 38.139 37.876 7.0 ML 3.0 Doğanşehir (Malatya) 2023-02-25 10:58:05 37.253 36.714 7.1 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2023-02-25 10:55:56 37.499 35.418 7.81 ML 2.0 Aladağ (Adana) 2023-02-25 10:50:23 38.205 38.717 7.52 ML 2.1 Pütürge (Malatya) 2023-02-25 10:47:30 38.457 39.575 7.58 ML 1.8 Maden (Elazığ) 2023-02-25 10:37:59 37.342 36.784 7.0 ML 2.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2023-02-25 10:37:19 40.174 34.432 6.81 ML 1.8 Sungurlu (Çorum) 2023-02-25 10:28:18 37.99 37.592 7.0 ML 3.5 Doğanşehir (Malatya) 2023-02-25 10:23:25 37.964 36.308 7.0 ML 3.4 Göksun (Kahramanmaraş) 2023-02-25 10:10:59 37.889 36.404 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 2023-02-25 10:06:29 38.008 38.287 13.44 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) 2023-02-25 10:02:24 37.98 38.158 7.0 ML 2.6 Merkez (Adıyaman) 2023-02-25 09:59:04 36.814 36.744 7.03 ML 2.1 Afrin, Halep (Suriye) - [02.38 km] Merkez (Kilis) 2023-02-25 09:49:55 36.146 35.85 6.62 ML 2.5 Akdeniz - [08.16 km] Samandağ (Hatay) 2023-02-25 09:44:50 38.104 38.267 7.0 ML 2.4 Çelikhan (Adıyaman) 2023-02-25 09:41:07 37.968 37.532 6.99 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 2023-02-25 09:32:34 38.132 36.592 7.25 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 2023-02-25 09:32:04 38.221 38.702 9.14 ML 2.0 Pütürge (Malatya) 2023-02-25 09:30:32 38.118 38.119 7.0 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 2023-02-25 09:28:05 38.024 37.985 7.0 ML 3.1 Doğanşehir (Malatya) 2023-02-25 09:23:05 38.099 36.811 7.0 ML 3.2 Göksun (Kahramanmaraş) 2023-02-25 09:21:59 38.201 38.457 6.74 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) 2023-02-25 09:20:32 37.956 36.359 7.08 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 2023-02-25 09:17:19 38.035 38.274 7.0 ML 2.3 Çelikhan (Adıyaman) 2023-02-25 09:03:49 38.133 37.851 7.1 MW 3.6 Doğanşehir (Malatya) 2023-02-25 09:01:25 38.279 38.351 7.0 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) 2023-02-25 08:53:45 38.218 38.239 6.48 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya) 2023-02-25 08:48:01 38.257 38.253 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 2023-02-25 08:43:33 38.141 36.63 8.42 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 2023-02-25 08:41:26 37.126 36.957 7.0 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep) 2023-02-25 08:39:23 37.791 36.287 6.98 ML 2.2 Andırın (Kahramanmaraş) 2023-02-25 08:36:22 38.274 37.815 21.24 ML 1.8 Akçadağ (Malatya) 2023-02-25 08:35:05 38.195 38.705 7.0 ML 1.7 Pütürge (Malatya) 2023-02-25 08:32:20 37.79 37.905 11.19 ML 1.5 Tut (Adıyaman) 2023-02-25 08:30:57 37.969 37.4 5.36 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş) 2023-02-25 08:25:29 37.783 36.689 7.02 ML 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2023-02-25 08:25:12 39.092 41.376 7.25 ML 1.1 Varto (Muş) 2023-02-25 08:23:00 38.363 37.326 7.0 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 2023-02-25 08:21:15 39.139 41.356 7.0 ML 1.7 Varto (Muş) 2023-02-25 08:18:53 38.282 38.309 7.01 ML 2.4 Battalgazi (Malatya) 2023-02-25 08:17:57 37.077 36.789 7.0 ML 1.5 Nurdağı (Gaziantep) 2023-02-25 08:14:24 38.043 37.384 7.0 ML 2.9 Nurhak (Kahramanmaraş) Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor. Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz. kaç şiddetinde soruları vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Yaşanana artçı depremler yöre halkının psikolojisini olumsuz bir şekilde etkilerken, Gaziantep'te depremlerin sürekli yaşanması, afet bölgesi ilan edilen Gaziantep'te yaşayan halkın evlerine girmesini zorlaştırıyor. İşte son depremler listesi Kandilli

Gaziantep son dakika deprem! AFAD son depremler listesi ile Gaziantep'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşanana artçı depremler yöre halkının psikolojisini olumsuz bir şekilde etkilerken, Gaziantep'te depremlerin sürekli yaşanması, afet bölgesi ilan edilen Gaziantep'te yaşayan halkın evlerine girmesini zorlaştırıyor. Peki, 25 Şubat Gaziantep deprem mi oldu? İşte son depremler listesi Kandilli