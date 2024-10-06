Gaziantep FK - Beşiktaş maçı canlı izle şifresiz

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı canlı izle! Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK - Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK - Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri ve derbiye dair tüm detaylar burada!Gaziantep FK - Beşiktaş maçına dair tüm detaylar ve gelişmeleri kaçırmamak için Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayını takip edebilirsiniz.Beşiktaş'ta kart cezası nedeniyle Kayserispor'la oynanan maçta görev yapamayan Arthur Masuaku, Gaziantep deplasmanında kadrodaki yerini alacak. Sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt maçında kaleyi Ersin Destanoğlu'na bırakan Mert Günok kamp kadrosunda yer aldı. Tedavileri süren Necip Uysal, Al Musrati ile birlikte bir sıkıntısı olmayan Chamberlain kadroda yer almadı.Beşiktaş, Eintracht Frankfurt yenilgisini unutup yeni bir sayfa açmak istiyor ve hedef Gaziantep sınavı... Kara Kartal bugün kazanırsa ilk yedi haftayı altı galibiyet ve bir beraberlikle geçecek ve tarihinin en iyi lig başlangıcı rekorunu egale edecek. Siyah-beyazlılar en son 2003-04 sezonunda ilk yedi maçından 19 puanla ayrılmıştı. Lig rekoru ise ilk 10 maçta 10 galibiyetle Fenerbahçe'ye ait...Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün Gaziantep FK'ya konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde hafta arası Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybeden siyah-beyazlı takım, Gaziantep'ten galibiyetle dönerek hem milli araya moralli girmek hem de zirve yarışını kayıpsız sürdürmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda bir dizi uyarıda bulundu. Futbolcularından hayal kırıklığı ile biten Frankfurt maçını unutmalarını isteyen Hollandalı hocanın, "Frankfurt'a karşı sezonun en iyi maçlarından birini oynadık ama hedefe ulaşamadık. Futbol böyle bir oyun, fırsatları değerlendiren taraf galip geliyor. Bu nedenle Gaziantep'e karşı hücumda daha dikkatli ve becerili olmalıyız. Yakaladığımız fırsatları değerlendirirsek hedefimize ulaşırız. Maçı kazanalım ve hepimiz milli araya moralli bir şekilde girelim" diye konuştuğu aktarıldı. Bu arada Giovanni van Bronckhorst'un milli araya girilecek olmasına rağmen Gaziantep FK maçının skoruna göre oyuncularına izin vereceği vurgulandı.Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Portekiz Milli Takımı yetkilileri tarafından yakın takibe alınacak. Portekiz Milli Takımı'ndan yetkililer, Türkiye'ye gelerek oyuncunun performansını stadyumdan takip edecek. Teknik direktör Roberto Martinez'e bu doğrultuda bilgi aktarımı yapılacak. Martinez, geçtiğimiz gün tecrübeli oyuncuyla ilgili müjdeyi vermişti ve "Gedson Fernandes için milli takım kapısının açık olduğunu söyleyebilirim" ifadesinde bulunmuştu. Gedson, Portekiz'in birçok genç yaş takımında forma giymiş, A Milli olarak da 2 kez görev yapmıştı. Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Portekizli, bu çıkışının karşılığını aldı. Kara Kartal'da Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un kısa sürede değişilmez isimleri arasına adını yazdıran Gedson, daha skorer bir görüntü içerisine girerek alkış topladı. Yıldız isim, bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 11 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve kaydettiği sayılarla kariyer rekoru kırmayı başardı.Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'nin konuğu olacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.Hafta içinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep deplasmanında namağlup ünvanını korumaya çalışacak. Ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan siyah-beyazlı takım, 16 puan topladı. Süper Lig'de oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 4 kez de yenilen Gaziantep FK ise hanesine 4 puan yazdırabildi.: Dioudis, Saborit, Bruno, Arda, Ömürcan, Lungoyi, Ndiaye, Furkan, Sorescu, Maxim, Okereke.: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.Sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Beşiktaş, ligdeki tek puan kaybını deplasmanda yaşadı. Siyah-beyazlı takım, ligde Samsunspor ve Kayserispor deplasmanlarından galibiyetle dönerken, Trabzonspor'a konuk olduğu maçta ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı.