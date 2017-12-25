Galatasaray'ın transfer listesi, 25 Aralık Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray için 25 Aralık Pazartesi öne çıkan transfer haberlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 25 Aralık'ta Galatasaray için basında yer alan tüm transfer haberleri...

25 Aralık 2017 06:58
Galatasaray'ın transfer listesi, 25 Aralık Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray için 25 Aralık transfer haberleri burada! Sezonun ilk devresinin tamamlanmasıyla bitmesiyle birlikte Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Peki hangi oyuncular ile görüşülüyor.  Galatasaray'ın transfer listesinde hangi isimler var. İşte günün öne çıkan transfer haberleri

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ(25 Aralık)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçı sonrasında transfer kararlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"ARKADAŞLIKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Fatih Terim, Ocak ayında gelenler ve gidenler olacaklarına vurgu yaparken "Bir, iki eksik var, zaten benden önce de harekete geçmişler. Ancak kulübü sıkıntıya sokmayacağız. Tüm arkadaşlıklarımızı ve kredimizi kullanacağız." dedi.

"BAZILARINI GÖNDERECEĞİZ..."

Açıklamalarına devam eden Terim, "Bazılarını göndereceğiz, bazılarını yeni alacağız. Bunları çabuk yapmalıyız. Genç takıma göndermektense, parlatarak göndermekte yarar var. Hakan Balta kadroda olsaydı, oynayacaktı. De Jong'u da aldım. Kendi malınızı kötüleyemezsiniz, veririz, vermeyiz bakacağız." diye konuştu.

"SABRİ'Yİ GÖNDERMEZDİM"

Sabri Sarıoğlu'nun gönderilmesinin hata olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam "Açıkçası takımda olsaydım, Sabri Sarıoğlu'nu göndermezdim. Büyük camialar sembolleriyle ayakta durur. Ben oynattığım için değil, Sabri buna layık bir çocuk." ifadelerini kullandı.

Lionel Carole sürprizi!
Sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzaladığı basın toplantısında Lionel Carole hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, Sevilla'da kiralık oynayan Fransız futbolcunun geri dönmesini istediğini söylemişti. Sezon sonuna dek İspanyol ekibiyle kiralık sözleşmesi bulunan oyuncuyla ilgili Sevilla, tam da Terim'in kendisini istediği dönemde flaş bir karar aldı. Sezonun sonunu beklemeyecek olan İspanyol ekibi, oyuncunun sözleşmesini feshederek devre arasında Carole'ü Galatasaray'a göndermeye karar verdi.

GUİLHERME GELİYOR

Brezilya'nın Corinthians ekibinde forma giyen sol bek Guilherme Arana ve kulübüyle her konuda anlaşan ve önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak olan Sevilla, bu transferi gerçekleştirmesiyle zaten fazla forma şansı bulamayan Galatasaraylı futbolcuyu gözden çıkardı.

Terim'in ihtiyaç duyduğu dönemde gerçekleşen önemli gelişme, sarı-kırmızılı camiada yüzleri güldürdü. Sevilla'da 5'i lig olmak üzere 9 maçta forma giyen Carole, sezon başında Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıkmıştı.

Fatih Terim'i tekrar takımın patronu yapan Dursun Özbek yönetimi bombaları birbiri ardına patlatmaya hazırlanıyor.

Yönetim, UEFA Kupası'nın efsane kadrosunun demirbaşlarından Claudio Taffarel'i de geri getirmek için düğmeye bastı.

Taffarel'in, Terim'in son döneminde olduğu gibi kaleci antrenörü olarak görev yapması planlanıyor.

Brezilyalı çalıştırıcı, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev yapmış, Fernando Muslera'nın üst düzey performansında önemli rol oynamıştı.

Galatasaray'daki son dönemlerinde Brezilya Milli Takımı'nda da görev yapmaya başlayan Taffarel, Temmuz 2016'da Sarı-Kırmızılı kulüple bağlarını kopararak sadece Brezilya Milli Takımı için mesai yapmaya başlamıştı.

Diğer Haberler

Trabzonspor'da avrupa planı Trabzonspor

Trabzonspor'da avrupa planı
Kadın sporcu, erkek sunucuyu canlı yayında taciz etti Sosyal Medya Dedikoduları

Kadın sporcu, erkek sunucuyu canlı yayında taciz etti
Alex yeniden Türkiye'ye dönüyor Fenerbahçe

Alex yeniden Türkiye'ye dönüyor
Türkiye'de Video Hakem Sistemi'nde bir ilk yaşandı! Futbol

Türkiye'de Video Hakem Sistemi'nde bir ilk yaşandı!
Şenol Güneş'ten Galatasaray uyarısı: ''Kendinize gelin!'' Beşiktaş

Şenol Güneş'ten Galatasaray uyarısı: ''Kendinize gelin!''
Melo'nun forması ölen gazetecinin oğluna verildi Galatasaray

Melo'nun forması ölen gazetecinin oğluna verildi
Mehmed Bir Cihan Fatihi'ne ikinci hafta şoku: Tarihi bir komedi Sosyal Medya Dedikoduları

Mehmed Bir Cihan Fatihi'ne ikinci hafta şoku: Tarihi bir komedi
Derbide tekme tokat kavga! Sosyal Medya Dedikoduları

Derbide tekme tokat kavga!
Bursa'nın Rumen golcüsü göz dolduruyor Bursaspor

Bursa'nın Rumen golcüsü göz dolduruyor
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe'de yeni plan: Eljif kiraya, Harun kaleye!
2

Arjantin dağıldı! İspanya'dan tam 6 gol...
3

Anderson Talisca'ya milli takım şoku!
4

Galatasaray'dan transfer hamlesi; "İmza atmasın..."
5

Vincent Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı!
6

Lionel Messi 7 gollü maçı sonuna kadar izleyemedi!
7

"Oğuzhan Özyakup'a Türkiye'den de talip var..."
8

Brezilya, Almanya'dan rövanşı tek golle aldı!
9

Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!
10

Galatasaray'da büyük şampiyonluk açlığı!
yukarı ok