Galatasaray'da sezon sonunda 2 ayrılık!

Devre arası transfer döneminde kadrosuna 6 takviye yapan Galatasaray'da sezon sonu için iki ismin bileti kesildi.

04 Şubat 2019 19:54
Galatasaray'da sezon sonunda 2 ayrılık!
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla göze giremeyen Muğdat Çelik ve Ryan Donk, sene sonunda takımdan ayrılabilir.
BİP Spor'un haberine göre iyi performans gösteremeyen iki futbolcunun sözleşme uzatma opsiyonları kullanılmayacak ve sezon sonunda yollar ayrılacak.

EREN İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR

Devre arasının transfer şampiyonu Galatasaray'da Eren Derdiyok'un da takımdan ayrılması bekleniyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve yüksek maliyeti bulunan oyuncu için Suudi Arabistan ve Çin'den gelecek teklifler bekleniyor.

Kaynak: Sporx.com

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