Galatasaray Trabzonspor canlı izle, bein yayını

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Ali Sami yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılılarda, kritik maç öncesi bir istatistik dikkat çekti. Son Ümraniyespor maçında kalesinde 2 gol görmesine rağmen Galatasaray hala ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Toplamda 16 gole engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, 9 maçta ise kalesini gole kapamayı başardı.Ligde bu sezon rakip filelere 45 gol gönderen Galatasaray'da, Mauro Icardi ile Bafetimbi Gomis 8'er golle takımı sırtlıyor. İki tecrübeli yıldızın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 7, Dries Mertens'in 4, Barış Alper Yılma ve Juan Mata'nın 3'er, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı'nın 2'şer, Yunus Akgün, Milot Rashica, Leo Dubois ve Emre Taşdemir'in de 1'er golü bulunuyor. Kalan 4 golü ise Gaziantep'ten Stelios Kitsioui, Konyaspor'dan Francisco Calvo, Başakşehir'den Youssouf Ndayishimiyeve Antalyaspor'dan Sherel Floranus kendi kalesine attı.Spor Toto Süper Lig'de son oynadığı 11 maçı da kazanan ve şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda olan Galatasaray sahasında Trabzonspor'u yenerek galibiyet serisini 12 maça çıkarmak istiyor. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk, Trabzonspor ile yapacakları kritik maç öncesi geniş bir plan hazırladı. Okan Buruk, Trabzonspor ile ilgili analizlerini futbolcularıyla da paylaştı. Buruk, ligin ilk yarısında 0-0 berabere kaldıkları rakipleri karşısında ilk yarım saatlik bölümün belirleyici olacağını düşünüyor. Galatasaray Teknik Direktörü, ilk 30 dakikada Trabzonspor karşısında skor üstünlüğünü ele almak ve bu üstünlüğü maçın geneline yaymayı hedefliyor. Geride kalan haftalarda 45 gol atan ve 16 gol yiyen Galatasaray, Trabzonspor maçına şok presle başlayacak. Skor üstünlüğünü ele geçirdikten sonra ise Aslan taraftarının da desteğiyle farkı artırmak isteyecek. Galatasaray'ın hocası, maç öncesi öğrencileriyle birebir görüşmeler yaparak rakibin eksik yanlarını ve oyuncularından beklentilerini de anlattı. Galatasaray, Trabzonspor derbisinden 3 puanla ayrılması durumunda Süper Lig'de üst üste 12. galibiyetine ulaşacak. Sarı-Kırmızılılar böylece lig tarihinde 1987- 1988 sezonunun son 9 haftası ve 1988-1989 sezonunun da ilk 3 haftasında aldığı 12 galibiyet serisi rekorunu egale edecek. O dönemde takımı Mustafa Denizli çalıştırıyordu. Aslan'ın, 11'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Galatasaray, Ümraniyespor mücadelesiyle birlikte bu sezonki galibiyet serisini 14'e çıkarmış ve tarihindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmıştı.Galatasaray ile Trabzonspor arasında bugün oynanacak maç Süper Lig'de topa en çok sahip olan ve en iyi hücum eden ekiplerinden ikisini karşı karşıya getirecek. Okan Buruk'un Aslan'ı ve Abdullah Avcı'nın Fırtına'sı topa hakim olmayı seven takımlar... Trabzon yüzde 56.5 ile bu alanda lig üçüncüsü, G.Saray ise yüzde 55.2 ile lig beşincisi... Bu oranlar içeride dışarıda yaklaşık olarak aynı. İki ekibin bugün top paylaşımını nasıl yapacağı merak konusu...Trabzonspor'da 15 lig maçında 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koyan Maxi Gomez, son Antalyaspor mücadelesinde de sergilediği futbolla tam not almıştı. Abdullah Avcı, zorlu Galatasaray deplasmanında da Uruguaylı yıldıza çok güveniyor. Daha önce çıktığı Beşiktaş ve Fenerbahçe maçında derbilerinde gol atan Gomez, ilk yarıdaki Galatasaray maçında ise yoktu. 0-0 biten o karşılaşmada forvette Cornelius görev almıştı. Özellikle rakip ceza sahasında merkezi daha sık topla buluşturmayı hedefleyen Avcı, merkezdeki isimlerin ön hatta destek vermesini istedi.Akyazı'da çıktığı son 5 maçı gol yemeden kazanan Trabzonspor, deplasmanda ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Üst üste çıktığı 3 dış saha mücadelesini de kaybeden bordo-mavililer, büyük hasrete bu akşam son vermek istiyor. Galatasaray derbisine mutlak zafer parolasıyla hazırlanan Karadeniz ekibinde, teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına seslendi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Evimizde nasıl özgüvenli ve enerjik oynuyorsak, aynısını yapmalıyız. Güçlü bir rakiple oynayacağız ancak 90 dakika boyunca plana sadık kalırsak istediğimizi alırız. Özellikle 1. ve 2. bölgede basit hata istemiyorum. Bu takımın gücüne ve potansiyeline çok güveniyorum. Artık kalitenizi gösterin" dediği öğrenildi. Ligde önlerinde daha 15 maç olduğunu vurgulayan Avcı, "Fırsatlar her zaman gelecek. Önemli olan bunları değerlendirmek. Maç maç gideceğiz, kazandıkça yarışta olacağız" ifadelerini kullanırken, derbi planını da belirledi. Abdullah hoca, özellikle savunma arkasına atılacak doğru toplarla tehlike yaratmayı hedefliyor, başarılı çalıştırıcı, duran toplara da büyük önem veriyor.İki takımın bir diğer ortak özellikleri çok şut çekmeyi severken kalesine fazla şut izni vermemesi. Fenerbahçe'nin ardından en golcü (45) ikinci takım olan Galatasaray maç başına 18.1 ile Süper Lig'de rakip kaleye en çok şut çeken ekip... Trabzonspor da 16.1 ile beşinci. Bu şutların kaleyi tutma oranına bakarsak Aslan burada da lider (7.3), Trabzonspor'un ise hemen arkasında (5.9) olduğunu görüyoruz. Ancak Fırtına 33 kez ağları sarsabildiği için bitiricilik sıkıntısı kendisini gösteriyor.Gol türlerine bakacak olursak Galatasaray'ın açık oyunda daha çok gol bulduğu görülüyor. Okan Buruk'un takımı 46 golün 4'ünü rakibin kendi kalesine atmasıyla bulurken kalan 42'nin sadece 10'u duran toplardan geldi. Trabzonspor duran toplar hariç 19 kez gol bulabilirken bordo mavililerin hiç kontratak golü bulmaması dikkat çekici bir istatistik. Bu rakam G.Saray'da ise 2. Trabzon'un rakipleri 1 kez kaleyi şaşırken G.Saray penaltı gollerinde 9-5 önde.Trabzonspor 21 maçta kalesine maç başına 10.4 şuta izin verirken bu alanda üçüncü sırada. G.Saray da 11.3 ile beşinci basamağı tutmuş durumda. Zaten Aslan halihazırda ligin en az gol (16) yiyen takımı. Hücum yönlerine bakıldığında her iki ekibin de kanatları tercih ettiği görülüyor. Galatasaray yüzde 37 ile sağı daha çok kullanırken Trabzonspor yüzde 38 ile solu tercih ediyor.Sezonun ilk yarısında 0-0 berabere kalan iki ekibin NEF Stadı'ndaki randevusu 19.00'da başlayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği maç öncesi G.Saray'da sakat veya cezalı bulunmuyor. Trabzonspor'da ise Visca, Dorukhan, Peres ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor. G.Saray bugün galip gelirse ligde üst üste 13. maçını kazanmış olacak ve yine kendisine ait olan Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisini egale edecek.İki ekibin kalecileri büyük kozları... Trabzonspor tam 11 maçı gol yemeden tamamlamış durumda ve bu alanda lig lideri. Ancak Fırtına diğer 10 maçta tam 27 gol yedi. Galatasaray ise 9 kez gol yemeden maç tamamladı.G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün 15. kez rakip olacak. Geride kalan 14 randevuda Avcı'nın takımları 8 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 1 defa galip geldi. 5 mücadele ise berabere sona erdi. İki ekip ligde bugün 100. kez karşılaşacak. G.Saray galibiyetlerde 42-32 üstün.Türkiye'de beIN Sports'tan yayınlanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması 100'den fazla ülkede ekranlara gelecek. Maçın yayını 24 stat kamerası, 1 drone ve iki motosiklet kamerası ile gerçekleştirilecek.Ligde emin adımlarla yoluna devam eden, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını daha da artırmak için mücadele veren Galatasaray, bugünkü zorlu Trabzonspor maçından kayıpsız ayrılmak için mücadele verecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçı öncesi bu kez tesislere gitmedi ama telefonla Teknik Direktör Okan Buruk'u arayarak başarılar diledi. Zorlu karşılaşma öncesinde bir motivasyon konuşması gerçekleştiren Başkan Özbek, Buruk'a bazı hatırlatmalarda bulundu. Başkan Özbek'in, yaşanan hakem tartışmalarından olumsuz etkilenmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi, "Başarınıza ve alın terinize leke sürmeye çalışıyorlar. Bunlara siz hiç takılmayın. Haftalarca uğradığımız haksızlıklarda ses çıkarmadılar. Şimdi bizi sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar. Bunları kaale almıyoruz. Siz de kaale almayın ve sahaya odaklanın" dediği öğrenildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un da, "Konsantrasyonumuz üst düzeyde. Bu maça da çok iyi hazırlandık. Biz işimize odaklanmış durumdayız. Rakiplerimiz her maç bizi zorlayacak elbette... Ama iyi bir kadromuz var ve bu bizi farklı kılıyor" dediği öğrenildi. Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray, bugün galip gelirse ligdeki en uzun galibiyet serisine ortak olacak.Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Galatarasay'ı bugüne kadarki hücum silahıyla avlamayı düşünüyor. Özellikle Bakasetas'tan rakip savunma arasına koşu yapmasını isteyen bordo-mavili teknik adam, sarı-kırmızılıları bu şekilde yakalamanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon hem attığı goller hem de yemedikleriyle dikkat çeken Galatasaray, rakibini yine pres ve hızlı hücum ile aşmayı düşünüyor. Buna karşılık Karadeniz ekibimin teknik heyeti de, sarı-kırmızılıları tuzağa düşürerek, sahadan başarıyla ayrılmanın düşüncesi içerisinde... Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 13 puanlık puan farkını, 10'a düşürmenin hesabını yaparken, özellikle Bakasetas'a çok güveniyor. Galatasaray'ın "hız tuzağı"nı kullanmak isteyen bordo-mavili ekibin teknik patronu, savunmada yer alan Victor Nelsson ile Abdülkerim Bardakcı'yı süratle ekarte etmek için çalışacak.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, Trabzonspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy.Ligde çıktığı 21 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 51 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider başladı. Süper Lig'de oynadığı 21 maçın 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Trabzonspor ise hanesine 38 puan yazdırdı. Bordo-mavili takım, 23. hafta öncesinde averajla 6. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.Galatasaray'da derbi karşılaşması öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor'da ise Bruno Peres, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Marek Hamsik ve Edin Visca maç kadrosunda yer almayacak. Ayrıca transferi için Al Sharjah ile anlaşma sağlanan Djaniny de maç kadrosundan çıkartıldı.Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, IcardiUğurcan, Larsen, Vitor Hugo, Bartra, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Yusuf Yazıcı, Maxi GomezGalatasaray'da sarı kart ceza sınırında olan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 135. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 49 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 134 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray ile Trabzonspor, ligde 100. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 99 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 127, Trabzonspor ise 114 gol attı.İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 49 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi. İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 66 golüne karşılık, Trabzonspor 54 gol kaydetti.Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasını kazanması halinde Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Süper Lig'deki son 11 maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenen Galatasaray, Trabzonspor karşısında da üç puanla ayrılması halinde üst üste 12. galibiyetini alacak. Sarı-kırmızılı takım, böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin bu alandaki rekoruna ortak olacak.Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 8. haftada 2-1 galip geldiği Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Bordo-mavililer, ligde son oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken Galatasaray maçıyla 127 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.Galatasaray, Süper Lig'de geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek resmi maçlarda kırdığı galibiyet serisi rekorunu, Trabzonspor maçında geliştirmeye çalışacak. Resmi maçlarda üst üste 14 galibiyeti olan sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor müsabakasını da kazanması halinde bu rekorunu 15'e çıkartacak. Süper Lig'deki son 11 maçını kazanan Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından da galibiyetle ayrıldı. Son 14 resmi maçında 38 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü.Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek kritik mücadele öncesi İstanbul Valiliği'nden önemli bir uyarı geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda saat 17.00'den sonra zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini kaydetti. İşte Vali Ali Yerlikaya'nın paylaşımı; "Kıymetli hemşehrilerim, 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen; 17.00'den itibaren ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM‼️" Öte yandan Vali Ali Yerlikaya, saat 18.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.Galatasaray formasıyla sahaya çıktığı karşılaşmalarda 8 gol-5 asistlik performans sergileyen Mauro Icardi, derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi boş geçmedi. Arjantinli oyuncu, bugün kendi taraftarı önünde Trabzonspor'a da gol atarsa sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçecek. Galatasaray formasıyla transfer olduğu sezonda ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı ilk 3 maçın hepsinde gol atmayı başarmış bir isim henüz bulunmuyor. Beşiktaş derbisinde 2 golle skoru belirleyen İcardi, Kadıköy'deki dev maça 1 gol-1 asistle damgasını vurmuştu.Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan bir paylaşım geldi. Deneyimli teknik adam, kişisel sosyal medya hesabından "Bu akşam İstanbul'da fırtına var" şeklinde bir paylaşım yaptı. Avcı'nın bu paylaşımına bordo-mavili taraftarlar kısa sürede yoğun ilgi gösterdi. Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadele bu akşam saat 19.00'da başlayacak.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 10 maça çıktı, 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan aldı. Cim Bom sahasındaki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda oynadığı son 6 lig maçından da galip ayrıldı.