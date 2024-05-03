Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2024

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Liderliğini korumak isteyen Galatasaray, formda Sivasspor'u yenmek ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.



Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.







