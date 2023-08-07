Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri 2023 | Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i eleyen Galatasaray adını üst tura yazdırdı ve Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'nın rakibi oldu. Sarı kırmızılıların 3. ön eleme turunda Ljubljana'yı elemesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte o takımlar...UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi (TSİ) 13.00'te yapılacak.Temsilcimiz Galatasaray kuraya seri başı olarak katılacak.Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.Antwerp (Belçika)Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu kuraları 7 Ağustos tarihinde çekilecek.Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Sloven ekibini geçmesi halinde eşleşeceği ekibin belli olacağı kura çekimi TSİ 13.00'te UEFA.TV üzerinden yayınlanacak. Temsilcimiz Galatasaray kura çekiminde seri başı olarak yer alacak.