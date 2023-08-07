Haber Tarihi: 07 Ağustos 2023 12:49 - Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 12:49

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri 2023 | Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray, Zalgiris'i eleyip Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi. Bu turda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri 2023 | Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i eleyen Galatasaray adını üst tura yazdırdı ve Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'nın rakibi oldu. Sarı kırmızılıların 3. ön eleme turunda Ljubljana'yı elemesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte o takımlar...
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ 2023
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi (TSİ) 13.00'te yapılacak.

Temsilcimiz Galatasaray kuraya seri başı olarak katılacak.

Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray'ın play-off turu muhtemel rakipleri şöyle:

Antwerp (Belçika)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)

Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)


Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu kuraları 7 Ağustos tarihinde çekilecek.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Sloven ekibini geçmesi halinde eşleşeceği ekibin belli olacağı kura çekimi TSİ 13.00'te UEFA.TV üzerinden yayınlanacak. Temsilcimiz Galatasaray kura çekiminde seri başı olarak yer alacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Galatasaray
Gündem

Diğer Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu başlıyor
Messili Inter Miami Ligler Kupası'nda çeyrek finale yükseldi Dünya Futbolu Messili Inter Miami Ligler Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Galatasaray'ın rakibi Olimpija Ljubljana Galatasaray Galatasaray'ın rakibi Olimpija Ljubljana
Süper Lig'in gol kralları Beşiktaş Süper Lig'in gol kralları
Süper Lig'in gol raporu Galatasaray Süper Lig'in gol raporu
Süper Lig'de 65 sezonda 6 şampiyon Fenerbahçe Süper Lig'de 65 sezonda 6 şampiyon
Göztepe'nin hazırlık maçı tatmin etmedi Göztepe Göztepe'nin hazırlık maçı tatmin etmedi
Galatasaray'ın Ljubljana kadrosu belli oldu Galatasaray Galatasaray'ın Ljubljana kadrosu belli oldu
Bodrum'dan Haqi Osman hamlesi Türkiye Transferler Bodrum'dan Haqi Osman hamlesi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oluyor
2
Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
3
Galatasaray'da Zaniolo'nun son durumu belli oldu!
4
Fenerbahçe'de Jorginho'nun 'B Planı' hazır
5
Salah'a Arabistan'dan dev teklif!
6
Fenerbahçe'den Berghuis hamlesi!
7
Napoli'den Torreira için teklif!

SON HABERLER

yukarı ok