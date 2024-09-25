Galatasaray PAOK canlı izle şifresiz | GS-PAOK canlı izle

Temsilcimizin müsabakası TRT1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma aynı zamanda Tabii platformunda da yer alacak.

TRT 1 güncel frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC:3/4

TRT 1 Digiturk, D-Smart ve Kablo TV'de kaçıncı kanalda?

Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

Galatasaray - PAOK maçı canlı izle şifresiz | GS - PAOK maçı canlı TABİİ izle HD ücretsiz UEFA Avrupa Ligi'nde birince hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray PAOK ile karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda. Peki, Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray - PAOK maçı canlı izleme detaylarıGalatasaray-PAOK maçı canlı izle şifresiz | Galatasaray ile PAOK arasında oynanacak kritik müsabaka 25 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak. Kritik maçta İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını PAOK'a karşı oynayacak. 25 Eylül 2024 Çarşamba günü, saat 22.00'de RAMS Park'ta başlayacak olan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon temsilcilerimizin maçları TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak izlenebilecek. Dolayısıyla, Galatasaray – PAOK karşılaşması da TRT 1'den canlı yayınlanacak.Bu zorlu mücadelenin hakem kadrosu da belli oldu. İspanyol hakem Alejandro Hernandez, düdük çalacak. Yardımcıları ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo olacak.Galatasaray XI: Günay, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.PAOK XI: Kotarski, Sastre, Kedziora, Omar Colley, Baba, Camara, Schwab, Despodov, Konstantelias, Taison, Chalov.Galatasaray'da önemli eksikler göze çarpıyor. Kaleci Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve yeni transfer Roland Sallai bu maçta forma giyemeyecek. Muslera, Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Ziyech kadroda yer almazken, Sallai ise UEFA listesine dahil edilmedi.Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK, Yunanistan Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamladı. Bu sezon ise 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, ligde 13 puanla lider konumda bulunuyor.Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında PAOK dışında RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile mücadele edecek.25 Eylül | Galatasaray - PAOK3 Ekim | RFS - Galatasaray23 Ekim | Galatasaray - Elfsborg7 Kasım | Galatasaray - Tottenham29 Kasım | Alkmaar - Galatasaray12 Aralık | Malmö - Galatasaray21 Ocak | Galatasaray - Dinamo Kiev30 Ocak | Ajax - Galatasaray