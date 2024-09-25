Galatasaray PAOK canlı izle şifresiz | GS-PAOK canlı izle

Galatasaray - PAOK maçı canlı izle şifresiz | GS - PAOK maçı canlı TABİİ izle HD ücretsiz UEFA Avrupa Ligi'nde birince hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray PAOK ile karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda. Peki, Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray - PAOK maçı canlı izleme detayları
GALATASARAY-PAOK CANLI İZLE ŞİFRESİZ
Galatasaray-PAOK maçı canlı izle şifresiz | Galatasaray ile PAOK arasında oynanacak kritik müsabaka 25 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak. Kritik maçta İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.GALATASARAY PAOK MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 ŞİFRESİZ CANLI YAYINTemsilcimizin müsabakası TRT1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma aynı zamanda Tabii platformunda da yer alacak.TRT 1 güncel frekans bilgileriUydu: TÜRKSAT 4AFrekans: 11794Polarizasyon: V DikeySembol Oranı: 30.000FEC:3/4TRT 1 Digiturk, D-Smart ve Kablo TV'de kaçıncı kanalda?Digiturk: TRT 1 - Kanal 323D-Smart: TRT 1 - Kanal 426D-Smart: TRT 1 - Kanal 26Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900 GALATASARAY-PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını PAOK'a karşı oynayacak. 25 Eylül 2024 Çarşamba günü, saat 22.00'de RAMS Park'ta başlayacak olan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.Galatasaray PAOK Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon temsilcilerimizin maçları TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak izlenebilecek. Dolayısıyla, Galatasaray – PAOK karşılaşması da TRT 1'den canlı yayınlanacak.Maçın Hakemi Kim?
Bu zorlu mücadelenin hakem kadrosu da belli oldu. İspanyol hakem Alejandro Hernandez, düdük çalacak. Yardımcıları ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo olacak.Galatasaray – PAOK Muhtemel 11'ler
Galatasaray XI: Günay, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen.
PAOK XI: Kotarski, Sastre, Kedziora, Omar Colley, Baba, Camara, Schwab, Despodov, Konstantelias, Taison, Chalov. Kritik Maç Öncesi Eksikler
Galatasaray'da önemli eksikler göze çarpıyor. Kaleci Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve yeni transfer Roland Sallai bu maçta forma giyemeyecek. Muslera, Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Ziyech kadroda yer almazken, Sallai ise UEFA listesine dahil edilmedi.PAOK'un Form Durumu
Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK, Yunanistan Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamladı. Bu sezon ise 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, ligde 13 puanla lider konumda bulunuyor.Galatasaray'ın Avrupa Ligi Rakipleri
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında PAOK dışında RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile mücadele edecek.Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Maç Takvimi
25 Eylül | Galatasaray - PAOK
3 Ekim | RFS - Galatasaray
23 Ekim | Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım | Galatasaray - Tottenham
29 Kasım | Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık | Malmö - Galatasaray
21 Ocak | Galatasaray - Dinamo Kiev
30 Ocak | Ajax - Galatasaray