Galatasaray Odeabank Sakarya BŞB Basketbol maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Galatasaray Odeabank-Sakarya BŞB Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Galatasaray Odeabank-Sakarya BŞB Basketbol maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

23 Aralık 2017 03:48
Galatasaray Odeabank Sakarya BŞB Basketbol maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Galatasaray Odeabank-Sakarya BŞB Basketbol maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Odeabank-Sakarya BŞB Basketbol karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY ODEABANK-SAKARYA BŞB BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde heyecan sürüyor. Ligin 12. haftasında oynanacak Galatasaray Odeabank-Sakarya BŞB Basketbol maçı naklen yayınlanacak.

23 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak maç, Ntv Spor ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Odeabank-Sakarya BŞB Basketbol maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren Ntv Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.



Galatasaray Odeabank deplasmanda kazandı!

Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 9. maçında deplasmanda Litvanya'nın Lietkabelis ekibini 84-77 yendi.

Bu sonucun ardından Galatasaray Odeabank 4. galibiyetini alırken, Lietkabelis 5. mağlubiyetini yaşadı.

İlk çeyreği 25-19 önde geçen Galatasaray Odeabank, soyunma odasına da 52-40 üstün girdi.

Üçüncü periyotta rakibine 70-57'lik üstünlük kuran İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 84-77 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 24 sayıyla ev sahibi ekipten Ksistof Lavrinovic olurken, Galatasaray Odeabank'ta Göksenin Köksal 17 sayı kaydetti.

Salon: Cido
Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), David Romano (İsrail), Milos Koljensic (Karadağ)
Lietkabelis: Williams 2, Juskevicius 14, Ksistof Lavrinovic 24, Cepukaitis 2, Peiners 9, Darjus Lavrinovic 10, Leonavicius 3, Talton 4, Jasaitis 5, Skucas, Tarolis 4, Aukstikalnis
Galatasaray Odeabank: Renfroe 15, Hardy 7, Summers 7, Ege Arar 2, Hopson 4, Göksenin Köksal 17, Taylor 9, Mehmet Yağmur, Hendrix 13, Preldzic 10

1. Periyot: 19-25
Devre: 40-52 
3. Periyot: 57-70

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