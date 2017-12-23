Galatasaray Odeabank Sakarya BŞB Basketbol maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?





Galatasaray Odeabank deplasmanda kazandı!



Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 9. maçında deplasmanda Litvanya'nın Lietkabelis ekibini 84-77 yendi.



Bu sonucun ardından Galatasaray Odeabank 4. galibiyetini alırken, Lietkabelis 5. mağlubiyetini yaşadı.



İlk çeyreği 25-19 önde geçen Galatasaray Odeabank, soyunma odasına da 52-40 üstün girdi.



Üçüncü periyotta rakibine 70-57'lik üstünlük kuran İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 84-77 galip ayrıldı.



Maçın en skorer ismi 24 sayıyla ev sahibi ekipten Ksistof Lavrinovic olurken, Galatasaray Odeabank'ta Göksenin Köksal 17 sayı kaydetti.



Salon: Cido

Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), David Romano (İsrail), Milos Koljensic (Karadağ)

Lietkabelis: Williams 2, Juskevicius 14, Ksistof Lavrinovic 24, Cepukaitis 2, Peiners 9, Darjus Lavrinovic 10, Leonavicius 3, Talton 4, Jasaitis 5, Skucas, Tarolis 4, Aukstikalnis

Galatasaray Odeabank: Renfroe 15, Hardy 7, Summers 7, Ege Arar 2, Hopson 4, Göksenin Köksal 17, Taylor 9, Mehmet Yağmur, Hendrix 13, Preldzic 10



1. Periyot: 19-25

Devre: 40-52

3. Periyot: 57-70



Galatasaray Odeabank-Sakarya BŞB Basketbol maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Odeabank-Sakarya BŞB Basketbol karşı karşıya gelecek.. Ligin 12. haftasında oynanacak Galatasaray Odeabank-Sakarya BŞB Basketbol maçı naklen yayınlanacak.23 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak maç, Ntv Spor ekranında canlı olarakGalatasaray Odeabank-Sakarya BŞB Basketbol maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'den itibaren Ntv Spor ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.