Haber Tarihi: 02 Ağustos 2025 15:35 - Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 15:36

Galatasaray-Lazio maçı canlı izle: Hangi kanalda izlenir?

Galatasaray - Lazio TV 100 canlı izle şifresiz | Galatasaray - Lazio maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TV 100'den canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Lazio maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı. Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Lazio maçı canlı yayın izleme detayları...

Galatasaray-Lazio maçı canlı izle: Hangi kanalda izlenir?
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Ses getiren transferlere imza atan Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçına çıkıyor. Aslan, İtalya temsilcisine karşı hata yapmak istemiyor. Sarı-kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar ise ''Galatasaray-Lazio maçı canlı izle'', ''GS Avrupa Ligi maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, TV 100 ile Galatasaray-Lazio maçı canlı yayın izle ekranı!

GALATASARAY - LAZİO MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



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GALATASARAY-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna sıkı bir şekilde hazırlık yapan sarı-kırmızı takım, İtalya'nın güçlü takımlarından Lazio ile 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.00'de maça çıkacak.

GALATASARAY-LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Lazio maçı, TV100 ekranlarından şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlanacak. Aynı zamanda S Sport Plus platformunda da izlenebilecek. Ancak bu platform ücretlidir, üyelik gerektirir.

Uydu alıcınız üzerinden frekans ayarlarını yaparak TV100 kanalından Galatasaray-Lazio maçını izleyebilirsiniz.

GALATASARAY-LAZİO MAÇI CANLI İZLE EKRANI

Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçını TV 100 üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

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