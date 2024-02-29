Galatasaray Karagümrük maç kadrosu, muhtemel ilk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Rams Park'ta Karagümrük'ü ağırlıyor.





Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray, Karagümrük'ü ağırlıyor. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak ve Trabzonspor'un rakibi olacak. Sarı-kırmızılılarda sıkışık fikstür sebebiyle bazı oyuncuların dinlendirilmesi bekleniyor. Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i belli oldu. Mücadelede Hakim Ziyech ve Serge Aurier sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Galatasaray - Karagümrük maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Mücadelenin hangi ekranlardan yayınlanacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Galatasaray Karagümrük maçı şifresiz mi, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray Karagümrük karşılaşmasının yayınlanacağı kanal…RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Serkan Tokat oldu. Karşılaşma ATV'den yayımlanacak.Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u eledi.Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finali geçecek takım, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.İki takım arasında ligde oynanan maça ev sahipliği yapan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle rakibini 1-0 mağlup etmişti.Günay, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Oliveira, Eyüp Aydın, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent, Bertolacci, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Can Keleş, Güven.Sarı-kırmızılı takımda iki futbolcu karşılaşmada süre alamayacak.Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sıkışık fikstürde çok sık maça çıkan bazı futbolcuları dinlendirmesi bekleniyor.Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor.Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 23 kez final oynarken, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip.Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupanın sahibi oldu.