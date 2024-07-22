Galatasaray'ın kamp kadrosunda dört eksik!

Galatasaray, Avusturya'daki ikinci etap kamp çalışmalarının kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın kamp kadrosunda dört eksik!
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22 Temmuz 2024 12:14
Galatasaray, Avusturya'daki ikinci etap kamp çalışmalarının kadrosunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımda Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş, kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'da Copa America'dan sonra tatili süren Davinson Sanchez de ikinci etap kamp kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:




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