Galatasaray'ın kamp kadrosunda dört eksik!

Galatasaray, Avusturya'daki ikinci etap kamp çalışmalarının kadrosunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımda Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş, kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'da Copa America'dan sonra tatili süren Davinson Sanchez de ikinci etap kamp kadrosunda yer almıyor.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Sarı-kırmızılı takımda Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı ve Kazımcan Karataş, kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'da Copa America'dan sonra tatili süren Davinson Sanchez de ikinci etap kamp kadrosunda yer almıyor.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
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