Galatasaray Hatayspor canlı izle | Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın linki
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2024 20:48 -
Güncelleme Tarihi:
09 Ağustos 2024 20:48
Galatasaray Hatayspor canlı izle | Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın linki
Galatasaray Hatayspor maçı bein Sports canlı şifresiz link | Galatasaray Hatayspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Galatasaray Hatayspor maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Hatayspor maçı canlı izleme detayları
Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta maçlarında 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.
GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI HAKEMİ
Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından yayımlanacak. MHK'nin yaptığı atamaya göre mücadelenin orta hakemi Turgut Doman olacak. Doman'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev yapacak. Galatasaray - Hatayspor maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu.
Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele edecek. Hatayspor ise 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen takımlardan oldu. Geçen sezon maçlarını Hatay dışında oynamak zorunda kalan Akdeniz temsilcisi, sezonu 41 puanla 15. sırada tamamladı.
Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak. Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak.
YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK
Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak. Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi. Okan Buruk'un görev vermesi halinde 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jelert ile 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.
SEZON ÖNCESİNİ KÖTÜ GEÇİRDİ
Galatasaray, Süper Lig'de başlayacak yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan Okan Buruk'un öğrencileri, 9 Temmuz'da ilk etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında milli futbolcularından yoksun çalışan sarı-kırmızılı ekip, Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katıldı. Galatasaray, ilk etap kampındaki hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilirken Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti. 18 Temmuz'daki Trencin mücadelesi sonrasında İstanbul'a dönüp 2 gün izin yapan Galatasaray, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına gitti. Bu kampa A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden futbolcular da katıldı. Galatasaray ikinci etap kampında 2 hazırlık maçı oynadı. İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lecce'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Parma'ya 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, çıktığı ilk resmi müsabaka olan Türkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenildi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.
9. RANDEVU
Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de 9. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 8 lig maçından 5'ini (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 16 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, sahasında Hatayspor'a puan kaybetmedi. Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 4 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 10 gole Atakaş Hatayspor 1 golle yanıt verdi.
OKAN BURUK: "YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonu evinde Atakaş Hatayspor maçıyla açacak. Kendi sahasında ilk defa taraftarının karşısına çıkacak olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, oyuncularını yeni sezona motive etmeye çalışıyor. Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında alınan 5-0'lık yenilgiyi geride bırakmak zorunda olduklarını söyleyen Buruk "Biz bu ligin son iki sezonunun şampiyonuyuz. Ligin de en büyük favorisiyiz. Şampiyon gibi başlayıp, yine ligi şampiyon bitireceğiz" ifadelerini kullandı. Sezon öncesinde alınan kötü sonuçların lig maratonu için uyarıcı niteliğinde olduğunu söyleyen Okan Hoca "Hatalarımızdan ders almasını bilirsek sonunda kazanan biz oluruz. Ben size güveniyorum. Her takım lige iyi başlamak ister. Bu yüzden Hatayspor maçı da kolay olmayacak. Ama tecrübemiz ve kalitemizle her türlü engeli aşacak durumdayız" diye konuştu.
RAMS PARK YİNE 'FULL' ÇEKECEK
Süper Lig'de 2024/25 sezonu başlıyor. Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan Sarı-Kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele edecek. Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak. Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı şok bir mağlubiyet alan Okan Buruk'lu Cimbom, taraftarına karşı telafi peşinde olacak. Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan Sarı-Kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak. Maç öncesi tüm biletler satılmış durumda.
EN FARKLI SKORLAR
Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi. Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.
GALATASARAY İYİ BAŞLIYOR
Galatasaray Futbol Takımı, ligde ilk hafta maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray, 66 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 45 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 38 ilk hafta maçının ise 31'ini kazandı, 5'ini kaybetti, 2'sinde ise berabere kaldı.
SON 11 AÇILIŞI DA KAZANDI
Galatasaray, sahasında çıktığı son 11 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 11 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.
10 MAÇTA GOL ATAMADI
Galatasaray, 66 sezondaki ilk hafta maçlarından 56'sında gol atarken, sadece 10'unda suskun kaldı. Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı 38 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.